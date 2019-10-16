В Новосибирской области с начала 2019 года отправлено 794 контейнерных поезда, из которых 136 пошли в Китай.
Также 268 поезда перевезено через сухопутные пограничные переходы и припортовые станции Дальнего Востока. Еще 390 поездов отправлено на станции Восточного и Западного полигона железных дорог и на станции Западно-Сибирской железной дороги.
На сегодняшний день сервис организован как в западном, так и в восточном направлениях. ЗСЖД фактически формирует мультимодальные транспортные международные маршруты для поддержки потенциала промышленности и сельского хозяйства.
Использование организованных контейнерных поездов сокращает время доставки грузов в 1,5 – 2 раза. Поезд следует от станции отправления до станции назначения без расформирования. Это позволяет достичь высокой скорости и обеспечить высокую сохранность грузов. Значительным преимуществом контейнерных поездов является хождение их строго по расписанию. Точность во времени дает гарантию надежности поставки продукции.