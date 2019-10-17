Депутат Дмитрий Савельев выступил за то, чтобы вытеснить нелегалов с рынка пассажирских перевозок

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий конфискацию транспорта, который используется для незаконных пассажирских перевозок. Депутат фракции ЛДПР Дмитрий Савельев, избранный от Новосибирской области, считает, что для вытеснения нелегалов с рынка следует обновить транспортный парк страны.

«От работы пассажирского транспорта во многом зависит ритмичная жизнь и города, и сельской местности, но редкий регион может похвалиться качеством пассажирских перевозок. Особое беспокойство вызывают нелицензированные перевозчики. Их водители зачастую выходят на работу без медицинского освидетельствования и, согласно статистике, регулярно нарушают ПДД. Наказать рублем таких нарушителей бывает непросто, а вот лишить перевозчика инструмента, которым совершается правонарушение, — значит серьезно ударить по рынку незаконных перевозок», — считает Савельев.

При этом одними конфискациями проблемы не решить, убежден депутат. «Подпольные перевозчики возникают там, где легальные транспортные компании не в состоянии удовлетворить имеющийся спрос и обеспечить транспортом все маршруты. По данным Минтранса, парк автобусов в России насчитывает около 400 тыс. единиц, но средний возраст этой техники превышает 15 лет. Отсюда — ее слабая техническая надежность, рост числа отмененных рейсов, более высокие затраты на ремонт и обслуживание старого транспорта. Чтобы обновление парка шло планомерно, надо закупать по 40 тыс. автобусов в год, но этого не делается. Одна лишь группа ГАЗ может ежегодно выпускать 20 тыс. единиц, а между тем ее производственные мощности загружены всего на 40%», — полагает он.

Выходом из ситуации может стать программа обновления городского транспорта, которая готовится к запуску в стране.

«Реализация проекта общей стоимостью 2,1 трлн руб., в котором будут задействованы как средства бюджета, так и частные инвестиции, рассчитана до 2035 года и коснется 1,1 тыс. российских городов. А поскольку в первую очередь программа затронет крупные населенные пункты, то транспортом, конфискованным у нелегалов и находящимся в хорошем техническом состоянии, можно укрепить автобусный парк в малых городах и сельских территориях», — заключил Дмитрий Савельев.

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