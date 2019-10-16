Почему бюджет Красноярского края, вопреки ожиданиям, в будущем году вновь может стать дефицитным?

Бюджет Красноярского края, вопреки ожиданиям, в будущем году вновь может стать дефицитным. Одни наблюдатели полагают, что регион имеет перспективы для расширения доходной базы, другие настаивают, что в погоне за профицитом нет необходимости.

Правительство Красноярского края внесло в Законодательное собрание проект закона о краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Согласно документу, доходы запланированы в размере 242,5 млрд рублей, расходы — 248,5 млрд рублей. Дефицит ожидается в размере 6 млрд рублей. Впрочем, представлявший проект заместитель председателя правительства края – министр финансов края Владимир Бахарь подчеркнул, что этот показатель является техническим и на исполнение бюджета влиять не будет.

«Подготовленный проект бюджета вступает в стадию рассмотрения в краевом парламенте. Это значит, что продолжится совместная работа с депутатским корпусом, и мы к ней готовы. Также хочу отметить, что это не окончательные параметры краевого бюджета. В рамках рассмотрения документа в Законодательном Собрании планируется увеличить доходы и расходы, в том числе на реализацию национальных проектов с учетом выделения дополнительных средств из федерального бюджета, которые к настоящему времени еще не распределены», — ожидает он.

Председатель комитета по бюджету и экономической политике краевого парламента Владимир Чащин ожидает, что обсуждение документа пройдет не только во всех комитетах ЗС, но и в рамках «публичных слушаний с участием органов местного самоуправления».

Стоит отметить, что согласно проекту, объемы доходов и расходов в 2021 и 2022 годах будут колебаться в пределах 250 млрд рублей, а дефицит в обоих случаях ожидается равным нулю.

Напомним, бюджет Красноярского края на 2019 год был изначально утвержден с доходами в 223,7 млрд рублей, расходами в 237,1 млрд рублей и дефицитом 13,4 млрд рублей. В дальнейшем в рамках корректировок в течение текущего года главный финансовый документ стал профицитным. Превышение доходов над расходами теперь составляет 6,9 млрд рублей. При этом, как сообщал «Континент Сибирь» многие эксперты ожидали, что профицит бюджета в последующие годы станет в регионе постоянным.

Депутат Законодательного собрания Красноярского края от партии ЛДПР Павел Семизоров полагает, что региону не надо концентрироваться на задаче выхода на профицитный бюджет.

«Мне не очень понятно, откуда у нас мог взяться профицит, если не все планы реализуются, социально значимые объекты не возводятся в нужном количестве, не происходит необходимого повышения заработной платы работникам бюджетной сферы, из-за чего кадры не задерживаются особенно в сельской местности. Поэтому преодоление дефицита – не самоцель. Документ на следующие года мы будем пристально изучать, особенно обращая внимание, чтобы в нем было уделено внимание перечисленным мною ключевым требованиям», — поясняет парламентарий.

Депутат краевого ЗС от партии КПРФ Петр Медведев считает, что регион имеет возможности существенно повысить доходную часть бюджета, если поднимет вопрос о пересмотре налоговой базы. «Представитель Хакасии в Совете Федерации поднял правильный вопрос о том, что слишком многие налоги отправляются в Москву, и нам нужно присоединиться к этому тезису. Нужно пересмотреть налоговую базу – слишком много работающих здесь предприятий зарегистрированы не в регионе, и если убедить их изменить этот подход, то бюджет на следующий год качественно преобразится. Я отдаю должное нынешним краевым властям, наполняемость казны за последнее время действительно повысилась, но у нас есть все возможности развить этот успех значительно сильнее», — рассуждает Медведев.

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