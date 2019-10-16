В 2020 году на строительство дорожной инфраструктуры вокруг ледовой арены Новосибирская область получит 2 млрд рублей.

На международной специализированной выставке «Дорога – 2019», которая проходит сейчас в Екатеринбурге, министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский сообщил ТАСС, что в 2020 году порядка 2 млрд рублей будут направлены на строительство пяти дорог вокруг ледовой арены, возводимой в районе Октябрьского моста.

По его словам, подводящие транспортные пути будут построены с северной и южной сторон, а также вокруг самого спортивного сооружения. Министр добавил, что объем всех работ по прокладке дорожно-уличной сети вблизи арены планируется осуществить в течение 2019-2021 годов. Их стоимость составит 4 млрд рублей.

Ранее «Континент Сибирь» писал о получении Новосибирской областью в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» (БКД 2.0) 731,3 млн рублей, из которых 495 млн пойдут на обеспечение транспортной доступности к ледовой арене.

Напомним, что новая ледовая арена строится для проведения в городе МЧМ-2023 (молодежного Чемпионата мира по хоккею). В начале 2019 года губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал ряд постановлений по данному вопросу, в том числе, о создании исполнительной дирекции МЧМ-2023 и ГКУ «Арена». ГКУ «Арена» займется, в частности, обеспечением строительства многофункциональной ледовой арены.

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