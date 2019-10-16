В новосибирском ФК «Сибирь» введено наблюдение

В среду, 16 октября, арбитражный суд Новосибирской области ввел наблюдение в ООО «Футбольный клуб Сибирь».

Сообщение о решении, принятом судьей Татьяной Белкиной, опубликовано на сайте арбитражного суда. Банкротства новосибирского футбольного клуба в сентябре текущего года потребовало ОАО «Стадион «Спартак». Сумма исковых требований составила около 24,7 млн рублей.

Ранее третейский суд удовлетворил ряд исков «Стадиона «Спартак», требовавшего взыскать с ФК «Сибирь» образовавшуюся задолженность по аренде, в том числе футбольного поля. Напомним, стадион «Спартак» вместимостью 12,5 тыс. зрителей долгое время был домашней ареной для футболистов «Сибири». По итогам прошедшего сезона команда заняла 18-е место в первенстве ФНЛ, перейдя во второй дивизион. В итоге власти Новосибирской области минувшим летом приняли решение о создании нового футбольного клуба – ФК «Новосибирск».

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