С воровством люков в Новосибирске будут бороться новым производством

Подмосковная компания «Росводосток» в 2020 году планирует построить в Новосибирске завод по производству полимерпесчаных и композитных решеток для «ливневок». По расчетам городских властей, это решит набирающую масштабы проблему с воровством люков и решеток с ливневых канализаций.

О готовности АО «Росводосток» запустить в Новосибирске новое предприятие по производству полимерпесчаных и композитных решеток в среду на заседании комитета по строительству Законодательного собрания Новосибирской области сообщил директор МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» (УЗСПТС) Александр Мысик. «Есть партнер – АО «Росводосток» — готов приобрести линию, завезти сюда, мы приступим к производству и замене люков», — пояснил Александр Мысик.

Кроме замены люков, МУП намерено бороться с их похитителями путем установки на люки замков. «Разработали запорное устройство, которое позволит хотя бы частично прекратить воровство», — сказал директор «УЗСПТС». По словам Александра Мысика, за последние 1,5 года его предприятие выявило в Новосибирске 50 км бесхозных сетей, которые находятся сейчас в стадии регистрации, ставятся на учет, как муниципальная собственность.

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