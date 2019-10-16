К празднованию 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Новосибирске проводится реконструкция территории Монумента Славы.

Работы по реконструкции проводятся в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» и государственной программы «Культура Новосибирской области». Средства на реализацию проекта выделяются из федерального, регионального и муниципального бюджетов.

В ходе выездного совещания мэр Новосибирска Анатолий Локоть доложил главе региона об эффективности использования выделенных на объект финансовых ресурсов. Губернатор подчеркнул важность их рационального применения, а также отметил быстрый темп работ при довольно масштабных задачах.

Сумма контракта на приведение в жизнь планов по реконструкции памятника составила 113,77 млн рублей (средства областного и федерального бюджетов). Сам контракт подразумевает демонтаж существующих и устройство новых покрытий, водоотводного лотка, лестничных спусков, пандусов, установку малых архитектурных форм (скамейки, урны, велопарковка), ремонт наружного освещения, озеленение территории.

Кроме того, по обращению мэрии Новосибирска по данному объекту правительством региона дополнительно были предусмотрены средства областного бюджета в размере 24,7 млн рублей. Они также пойдут на устройство покрытий.

«Всё, что должно быть сделано на первом этапе, до завершения строительного сезона 2019 года, нужно выполнить в кратчайшие сроки, – подчеркнул Андрей Травников. На данный момент техническая готовность Монумента Славы превышает 70%.

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