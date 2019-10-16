В Новосибирске экс-начальника управления по жилищным вопросам мэрии города и его заместителя обвиняют в мошенничестве с муниципальным жильем.

В сообщении пресс-службы прокуратуры Новосибирской области сказано, что по уголовному делу в отношении бывших начальника управления по жилищным вопросам мэрии Новосибирска и его заместителя прокурором города утверждено обвинительное заключение.

Бывшие чиновники обвиняются в совершении, соответственно, 25 и 52 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере организованной группой).

Как считает следствие, участники преступной группы путем обмана и злоупотребления доверием исполняющего на тот момент обязанности мэра Новосибирска Владимира Городецкого незаконно завладели правами на 52 квартиры, которые принадлежали муниципальному образованию (городу). Обвиняемые сначала оформляли права на жилые помещения, а затем реализовывали объекты недвижимости по рыночным ценам добросовестным покупателям. Махинации осуществлялись в течение 8 лет, с 2006 по 2014 годы.

Кроме того, обвинение по уголовному делу в совершении 7 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере организованной группой) предъявлено индивидуальному предпринимателю.

Общий размер ущерба составил более 160 млн рублей. Суд с целью возмещения причиненного преступлениями ущерба наложил на имущество (недвижимость, иностранную валюту – евро, доллары и пр.) обвиняемых арест на общую сумму свыше 159 млн рублей.

На данный момент уголовное дело предстоит рассмотреть Центральному районному суду Новосибирска.

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