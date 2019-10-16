Депутат регионального парламента, единоросс Николай Мочалин внес в депутатский корпус предложение о рассмотрении законопроекта, позволяющего вернуть графу «против всех» на выборах представительных органов муниципальных образований Новосибирской области.

Инициатива поступила на имя председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрея Шимкива утром 16 октября.

В разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» Николай Мочалин пояснил, что у регионального парламента есть полномочия вносить подобные изменения на муниципальном уровне. «Графа «против всех» выявит реальную картину предпочтений избирателей. Меня крайне интересует, как распределяются голоса, когда есть возможность голосовать не только за конкретную партию», — подчеркнул Николай Мочалин.

Напомним, что в 2020 году пройдут выборы в Совет депутатов Новосибирска.

Графа «против всех» появилась в бюллетенях в 1993 году на выборах в Госдуму. С 1994 года была узаконена на выборах всех уровней. С 2005 года регионы самостоятельно выбирали, оставлять ли «против всех» в бюллетенях на региональных и местных выборах. В 2006 году графа отменена на выборах всех уровней.

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