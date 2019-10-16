Минстроем Новосибирской области разрабатывается проект Умной долины.

Министерство строительства Новосибирской области планирует обновление концепции и расширение территорий «Наукополиса», а также введение третьей дороги из Академгородка в центр города. Стратегия развития зоны «Наукополиса» 15 октября обсуждалась на пресс-конференции руководством минстроя.

По словам министра строительства Ивана Шмидта, планируется создание развитой, доступной и комфортной научной, жилой, социальной и транспортной инфраструктуры Новосибирского научного центра (ННЦ) – Академгородка 2.0.

«На первых этапах стояла задача увязать в единую концепцию развития 45 научных стартапов, а также сеть объектов соцкультбыта, транспортной, инженерной инфраструктуры, благоустройства. В настоящее время работа носит концептуальный характер. На следующих этапах будут созданы планы по развитию конкретных направлений, затем выходим на проекты планировки территорий и так далее», – прокомментировал Иван Шмидт.

В зоне опережающего развития «Наукополис» будут проводиться мероприятия по расширению жилых зон на 78%, научно-производственных зон – в 2,6 раза, производственных зон – на 39%. Также проектом предусматривается развитие научной субагломерации Умная Долина. Она будет соответствовать градостроительным параметрам успешных технополисов и наукополисов мира. В ее рамках планируется создание рекреационно-жилого района, района научно-образовательной деятельности, а также коммунально-производственного района.

Общая площадь «Наукополиса» составляет около 43,7 га. На этой территории намерены осуществить достройку Восточного обхода и построить третью дорогу из Академгородка в центр Новосибирска. Стоимость проектных мероприятий по всем направлениям развития территории оценивается в сумму более 430 млрд рублей.

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