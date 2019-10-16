Как ранее писал «Континент Сибирь», один из крупнейших игроков на этом рынке в Красноярске сменит владельца. Группа «АльфаСтрахование» объявила о закрытии сделки по покупке страховой компании «Надежда».

По итогам сделки 100% акций компании перешли в распоряжение «АльфаСтрахования».

Как отмечают в компании, сделка не повлечет резких изменений в операционной деятельности страховой компании. В течение переходного периода «Надежда» будет осуществлять операции как компания в составе группы «АльфаСтрахование» с сохранением бренда и продуктовой линейки. В ближайшее время сформированная совместная управленческая команда подготовит план и приступит к реализации необходимых интеграционных мероприятий.

Напомним, что САО «Надежда» работает с 1991 года и является одним из крупнейших игроков на страховом рынке Красноярского края. Компания имеет лицензии на добровольные виды страхования и ОСАГО. Ее услугами пользуются более 700 тыс. клиентов – частных лиц, а также организаций малого и среднего бизнеса. Компания имеет 14 филиалов и 47 представительств. По итогам первого полугодия 2019 г. САО «Надежда» занимала в Красноярском крае первое место по объемам собираемых страховых премий с долей рынка 13,7% и первое место по ОСАГО с долей рынка 34,6%.

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