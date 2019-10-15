Министерство строительства Новосибирской области реализует все доступные механизмы в рамках правового поля по защите прав обманутых дольщиков.

15 октября в ходе пресс-конференции министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт прокомментировал механизмы работы в регионе с обманутыми дольщиками.

По его словам, на данный момент правительство региона делает все возможное в рамках правового поля по защите прав пострадавших дольщиков, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов, и чьи права нарушены.

Иван Шмидт рассказал, что ведутся работы по запуску «Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Новосибирской области». Кроме того, во исполнение поручений руководства страны и региона минстрой области проводит работу по достройке проблемных долевых домов. Иван Шмидт отметил, что в регионе меры реализации в сфере долевого строительства находятся под постоянным контролем минстроя области.

Также сообщил о разработке совместно с органами местного самоуправления регионального плана-графика («дорожная карта») законодательных, организационных и финансовых мер по защите прав пострадавших дольщиков. Работа по реализации мероприятий, указанных в плане-графике, осуществляется в системном режиме.

«Минстрой региона действует в сфере долевого строительства только в рамках правового поля. На постоянной основе министерством ведется конструктивная работа с ЖСК, инициативными группами и отдельными гражданами, и в тех случаях, когда ведется конструктивная работа, подвижки есть. Один из примеров – район Закаменский, по которому мы вошли в русло практического взаимодействия, и первый дом мы планируем достроить уже в следующем году. В ближайшее время планируем достроить все дома в этом микрорайоне. Как только перешли на конструктивный диалог, совместными усилиями нашли возможности в части оптимизации технологического присоединения к инженерным сетям, необходимой корректировки проектной документации, выработали принципиальные решения по земельным участкам», – прокомментировал министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт.

Ранее «Континент Сибирь» писал об осуществлении мер господдержки участников долевого строительства. С 2010 года в реестр на получение персональных субсидии включено 1189 человек, сумма субсидий составила более 231 млн рублей, в том числе в 2019 году включено 11 человек, сумма субсидий – более 2 млн 153 тысяч рублей.

В настоящее время в общем перечне «проблемных объектов» Новосибирской области числится 66 жилых домов. С начала 2019 года восстановлены права 622 граждан четырех проблемных объектов. В эксплуатацию введены четыре жилых дома, являющихся «потенциально проблемными объектами».

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