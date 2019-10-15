На текущую неделю запланирован пересмотр просьбы об условно-досрочном освобождении бывшего депутата Заксобрания Новосибирской области и предпринимателя Юрия Глазычева. В 2016 году он был осужден на 5 лет по статье «мошенничество».

В беседе с корреспондентом «Континента Сибирь» одна из бывших акционеров ОАО ЦУМ Валентина Гриднева отметила, что не видит оснований для досрочного освобождения Юрия Глазычева из колонии. В августе этого года эта группа пострадавших уже выразила свой протест. Их позиция не изменилась и накануне нового рассмотрения дела об УДО. «В одном из эпизодов дела мы, 19 акционеров, выступали в качестве пострадавших. Долг перед нами — в пределах 5 млн рублей — не был погашен. Пострадавшему по другому эпизоду Дмитрию Башмакову Глазычев должен в разы больше. Он разговаривал с Глазычевым, говорил, что не претендует на погашение долга перед ним лично. Но просил рассчитаться с нами. Понимания не встретил. О каком УДО может идти речь?» — высказала свою точку зрения Валентина Гриднева.

Представитель бизнесмена Дмитрия Башмакова Николай Муштин рассказал корреспонденту «Континента Сибирь», что он планирует присутствовать на судебном заседании о возможности досрочного освобождения Юрия Глазычева. «Наша позиция остается неизменной. Мы будем возражать против УДО по тем же основаниям, что и прежде», — подчеркнул Николай Муштин.

Напомним, что Калининский районный суд Новосибирска в июне этого года отказал Юрию Глазычеву в УДО. Это решение его адвокаты опротестовали в областном суде. В четверг, 17 октября, в Калининском райсуде запрос Глазычева должен быть пересмотрен.

В период между слушаниями представители Башмакова обратились в прокуратуру с просьбой проверить, насколько объективно администрация ИК-8 применяла к Глазычеву меры поощрений. «Континент Сибирь» подробно описывал, что конкретно вызвало настороженность юристов. На суде шла речь о том, что осужденный за время отбывания наказания поощрялся более сорока раз. Адвокаты приводили этот факт в качестве одного из аргументов для УДО. По итогам проверки врио начальника колонии вынесено представление об устранении причин и условий, способствовавших нарушению закона.

Напомним, что в 2016 году Юрий Глазычев был осужден на 5 лет по статье «мошенничество», речь шла о хищении в составе группы почти 1 млрд руб, выделенных банком «Уралсиб» новосибирскому ЦУМу на покупку акций ОАО «ГУМ». По другому эпизоду пострадавшими выступали миноритарные акционеры ЦУМа, которым был причинен ущерб 21 млн руб.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.