На текущую неделю запланирован пересмотр просьбы об условно-досрочном освобождении бывшего депутата Заксобрания Новосибирской области и предпринимателя Юрия Глазычева. В 2016 году он был осужден на 5 лет по статье «мошенничество».
В беседе с корреспондентом «Континента Сибирь» одна из бывших акционеров ОАО ЦУМ Валентина Гриднева отметила, что не видит оснований для досрочного освобождения Юрия Глазычева из колонии. В августе этого года эта группа пострадавших уже выразила свой протест. Их позиция не изменилась и накануне нового рассмотрения дела об УДО. «В одном из эпизодов дела мы, 19 акционеров, выступали в качестве пострадавших. Долг перед нами — в пределах 5 млн рублей — не был погашен. Пострадавшему по другому эпизоду Дмитрию Башмакову Глазычев должен в разы больше. Он разговаривал с Глазычевым, говорил, что не претендует на погашение долга перед ним лично. Но просил рассчитаться с нами. Понимания не встретил. О каком УДО может идти речь?» — высказала свою точку зрения Валентина Гриднева.
Представитель бизнесмена Дмитрия Башмакова Николай Муштин рассказал корреспонденту «Континента Сибирь», что он планирует присутствовать на судебном заседании о возможности досрочного освобождения Юрия Глазычева. «Наша позиция остается неизменной. Мы будем возражать против УДО по тем же основаниям, что и прежде», — подчеркнул Николай Муштин.
Напомним, что Калининский районный суд Новосибирска в июне этого года отказал Юрию Глазычеву в УДО. Это решение его адвокаты опротестовали в областном суде. В четверг, 17 октября, в Калининском райсуде запрос Глазычева должен быть пересмотрен.
В период между слушаниями представители Башмакова обратились в прокуратуру с просьбой проверить, насколько объективно администрация ИК-8 применяла к Глазычеву меры поощрений. «Континент Сибирь» подробно описывал, что конкретно вызвало настороженность юристов. На суде шла речь о том, что осужденный за время отбывания наказания поощрялся более сорока раз. Адвокаты приводили этот факт в качестве одного из аргументов для УДО. По итогам проверки врио начальника колонии вынесено представление об устранении причин и условий, способствовавших нарушению закона.
Напомним, что в 2016 году Юрий Глазычев был осужден на 5 лет по статье «мошенничество», речь шла о хищении в составе группы почти 1 млрд руб, выделенных банком «Уралсиб» новосибирскому ЦУМу на покупку акций ОАО «ГУМ». По другому эпизоду пострадавшими выступали миноритарные акционеры ЦУМа, которым был причинен ущерб 21 млн руб.