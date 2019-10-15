Количество операций, проведенных Сбербанком в транспортном эквайринге, достигло 300 миллионов с начала этого года.

Сбербанк обеспечил опцию оплаты проезда банковской картой на 50 тысячах транспортных средств. На данный момент оплатить проезд картой через эквайринг Сбербанка можно в 90 городах на 50 тысячах транспортных средств. Благодаря внедрению оплаты проезда банковской картой около 40% пассажиров казанского метрополитена отказались от транспортных карт и проездных билетов в пользу более удобной банковской карты.

Сбербанк является мировым лидером в данной индустрии. Ежемесячно количество поездок в автобусах, трамваях, троллейбусах и метро, оплаченных безналичным способом, превышает 50 млн. К 2021 году Сбербанк намерен обеспечить возможность безналичной оплаты проезда в транспортных средствах всех городов России с населением свыше 100 тысяч человек, а доля оплат банковскими картами прогнозируется на уровне 50% от всего пассажиропотока.

Также Сбербанк планирует применение всех имеющихся инструментов оплаты, которые сейчас реализованы на небанковских носителях – это различные предоплаченные абонементы, накопительные скидки, социальные поездки, мультимодальные решения для всех видов транспорта.

Запуск бесконтактных платежей на транспорте дает возможность существенно сократить время обслуживания пассажира, делая поездку более комфортной. Клиенты экономят время также благодаря тому, что отсутствует необходимость покупки и пополнения транспортных карт, ведь платеж осуществляется прямо с банковского счета.

«Развитие безналичного расчета в России является одним из стратегических приоритетов банка. Мы намерены и дальше наращивать количество городов, в которых будет доступна оплата проезда с помощью банковской карты – уже в 2020 году их число достигнет 150. Благодаря сервису бесконтактной оплаты наши клиенты смогут экономить не только время, но и средства – помимо постоянно действующих скидок на оплату проезда банковской картой, в периоды разнообразных акций у них будет возможность получать дополнительные скидки», – прокомментировала Светлана Кирсанова, заместитель председателя правления Сбербанка, руководитель блока «Розничный бизнес».

Возможность оплаты проезда на общественном транспорте была запущена Сбербанком в феврале 2015 года. Самый масштабный проект реализован в Московской области, где 10,5 тысяч транспортных средств обеспечивают ежедневный объем в почти 500 тысяч проведенных транзакций по оплате проезда.

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