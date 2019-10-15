В ходе публичных слушаний по проекту изменений в Устав города Новосибирска депутаты, эксперты и общественники обсудили законопроект об отмене выборов по партийным спискам.

15 октября в большом зале заседаний мэрии города Новосибирска прошли публичные слушания по проекту решения Совета депутатов о внесении изменений в Устав города Новосибирска. Во время обсуждения законопроекта об отмене голосования по партийным спискам большинство участников высказались против его принятия.

Напомним, что инициатива отмены голосования по партспискам накануне масштабной избирательной кампании 2020 года была выдвинута юристом Татьяной Брылевой. Представители политических партий ЛДПР, «Яблоко» и КПРФ отметили преждевременным для политической системы города принятие этого законопроекта.

«Существующая сегодня смешанная или пропорциональная система отвечает формированию партий как политических институтов, а мажоритарные системы приводят к их разрушению. Менять каждый раз перед выборами систему — это подвергать угрозе ее устойчивость», — отметил вице-спикер Совета депутатов Новосибирска Ренат Сулейманов.

Руководитель фракции ЛДПР в Совете депутатов Новосибирска Евгений Лебедев также высказался против законопроекта, выступив за сохранение существующей системы голосования. Заместитель председателя регионального отделения «Яблока» Кирилл Марьин поддержал коллег и привел в пример опыт Москвы, где после отмены голосования по партийным спискам уменьшилась явка избирателей на выборах.

Представители ЛДПР, «Яблоко» и КПРФ сообщили, что будут голосовать против законопроекта об отмене партийных списков на предстоящей сессии горсовета, а также не поддержали идею перенарезки округов.

«Если решение об отмене голосования по партспискам вдруг будет принято, то однозначно придется менять границы округов депутатов, причем существенно. Это связано с изменением количества избирателей на округах», — объяснил свою точку зрения Ренат Сулейманов. По его мнению, крупная перенарезка округов может нанести определенный ущерб работе депутатов, которые избраны сегодня в совет депутатов, знают свои округа и имеют сложившуюся систему работы и взаимоотношений на своей территории.

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