В принадлежащем депутату Законодательного собрания Новосибирской области Валерию Червову «ТехноПроме» сообщили о том, что полностью погасили долги перед налоговой службой, ранее потребовавшей банкротства компании.

«Мы действительно получили предписание о необходимости оплатить долг перед налоговой инспекцией. На данный момент он погашен в полном объеме. Несмотря на непростые экономические условия, мы работаем в прибыль, а не в убыток, и предпосылок для банкротства нет», — говорится в поступившем в редакцию «Континента Сибирь» письме от пресс-службы ООО «ТехноПром». Компания занимается сдачей в аренду производственных площадей и ранее оказалась в числе потенциальных ответчиков по банкротному иску налоговой службы с долгом более 2,1 млн рублей.

Напомним, в конце минувшей недели ИФНС по Ленинскому району Новосибирска направила в арбитражный суд несколько исков с требованием банкротства ряда компаний, связанных с известными новосибирскими застройщиками и девелоперами. Иски были предъявлены к компаниям «Развитие» и «Уникон», связанными с экс-депутатом Госдумы от Новосибирской области Александром Абалаковым, ООО «Сплайн» девелопера Михаила Злобина и ООО «Энергострой» президента SKY Group Владимира Литвинова. Даты рассмотрения исков пока не назначены.

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