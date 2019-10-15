Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провел первую рабочую встречу с новым начальников ГУФСИН региона.
Состоялась встреча нового начальника главного управления федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН) РФ по Новосибирской области генерала-майора внутренней службы Андрея Попето с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.
Нового начальника губернатору официально представил заместитель директора федеральной службы исполнения наказаний, генерал-лейтенант внутренней службы Валерий Бояринев. Также на встрече присутствовал первый заместитель губернатора Юрий Петухов.
Напомним, что Андрей Попето – уроженец Пермской области. С декабря 2017 года он был врио начальника ГУФСИН России по Кемеровской области. Указом президента РФ №425 от 07.09.2019 года назначен начальником ГУФСИН России по Новосибирской области.