Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провел первую рабочую встречу с новым начальников ГУФСИН региона.

Состоялась встреча нового начальника главного управления федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН) РФ по Новосибирской области генерала-майора внутренней службы Андрея Попето с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.

Нового начальника губернатору официально представил заместитель директора федеральной службы исполнения наказаний, генерал-лейтенант внутренней службы Валерий Бояринев. Также на встрече присутствовал первый заместитель губернатора Юрий Петухов.

Напомним, что Андрей Попето – уроженец Пермской области. С декабря 2017 года он был врио начальника ГУФСИН России по Кемеровской области. Указом президента РФ №425 от 07.09.2019 года назначен начальником ГУФСИН России по Новосибирской области.

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