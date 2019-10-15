В январе – сентябре 2019 года объем перевозки зерна в Новосибирской области Западно-Сибирской железной дороги превысил 354 тысячи тонн.

По оперативным данным пресс-службы РЖД, этот показатель более чем в 2 раза превышает объем за аналогичный период 2018 года.

Также в сообщении говорится, что перевозка зерна на экспорт в Новосибирском регионе ЗСЖД составила 88,2 тысячи тонн, что на 22% больше, чем в январе – сентябре прошлого года.

Зерновые экспортируют за счет товаропроизводителей. Министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко сообщал ТАСС, что в прошлом году новосибирским аграриям пришлось столкнуться с некоторыми трудностями. В текущем году проблем с вагонами для транспортировки зерна нет.

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