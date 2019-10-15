Андрей Травников принял участие в заседании президиума совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

Заседание состоялось 14 октября в формате видеоконференции. Его возглавил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

На повестку были вынесены вопросы, касающиеся реализации нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография». Участники обсуждали создание мест дошкольного образования для детей до трех лет в рамках нацпроекта «Демография», строительство фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов), приобретение мобильных ФАПов, а также повышение эффективности борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в рамках национального проекта «Здравоохранение».

По сообщению пресс-службы, в этом году в рамках проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» нацпроекта «Демография» уже в этом году планируют сдать 13 детских садов общей вместимостью 2230 мест. До 2021 года сдадут еще 27 садов на 5045 мест. Только из федерального бюджета Новосибирской области выделено свыше 3,3 млрд рублей.

Всего с 2019 по 2024 годы на реализацию региональных проектов нацпроекта «Здравоохранение» в регион планируется направить 33,7 млрд рублей, из них почти 26 млрд рублей – средства консолидированного бюджета Новосибирской области, 7,9 млрд рублей – средства федерального бюджета.

Деньги пойдут на капитальные ремонты, переоснащение медицинского оборудования строительство и оснащение новых ФАПов и семи поликлиник. ФАПы будут оказывать медицинские услуги жителям 179 населённых пунктов Татарского, Усть-Таркского, Чановского, Чистоозёрного, Венгеровского, Кыштовского, Чулымского, Коченёвского и Каргатского районов.

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