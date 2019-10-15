В наукограде Кольцово Новосибирской области с 22 по 25 октября пройдет отраслевой комплекс мероприятий OpenBio-2019, посвященный развитию наукоемкого бизнеса и новейших исследований в сфере наук о жизни.

Первые три дня, с 22 по 24 октября будет работать конференция, на пятницу, 25 октября, запланирован деловой форум. OpenBio поддерживает правительство Новосибирской области и администрация наукограда Кольцово.

Впервые на конференции OpenBio будет работать секция «Биофизика» наряду с уже традиционными: «Вирусология», «Биотехнология» и «Молекулярная биология». Также в этом году с докладами выступят ученые из восьми стран мира, в том числе, Китая, США и Белоруссии. Особое внимание будет приковано к работам об исследованиях для сельского хозяйства.

«То, что «Биофизика» появилась на OpenBio, это принципиальный шаг! Именно на биофизиках лежит задача создания новых методов диагностики в медицине. Меняем методы – меняется система: новые методы анализа биологических клеток и их функций требуют проведения кардинальных изменений в системе клинической диагностики», – поделился своими соображениями Валерий Мальцев, председатель жюри в секции «Биофизика», д.ф.-м.н., профессор, заведующей лабораторией цитометрии и биокинетики ИХКГ СО РАН.

В программе конференции представлено выступление профессора д.б.н., Анчи Барановой из американского Университета Джорджа Мейсона на тему «Межтканевая кооперация: гомеостатический обмен молекулами-помощниками и новые терапевтические возможности». Баранова – известный специалист по изучению редких заболеваний и нарушений метаболизма, практикующий ученый с 10 патентами в активе. Также с открытыми лекциями выступят профессор биофизики Валерий Мальцев, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов, руководитель лаборатории в отделении молекулярной генетики Лернеровского исследовательского института (Кливленд, США), профессор РАН, д.б.н. Петр Чумаков и научный сотрудник Института геологии и минералогии СО РАН, к.г.-м.н. Сергей Ращенко.

Форумная часть на OpenBio традиционно займет один день, 25 октября. Центральная площадка – экспертная сессия «Технологии жизни» (начало в 10.00). Сессия будет посвящена глобальным трендам lifescience, активному долголетию, биологии старения и антивозрастной медицине. С приветственным словом выступит губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

«Технологии, обеспечивающие качество жизни в широком смысле – от фармы до экологии – традиционный приоритет OpenBio. Но в этом году мы впервые делаем настолько сильный акцент на разработки в области активного долголетия и превентивной медицины. Роль OpenBio – поднять глобальную повестку и показать разработчикам векторы спроса на технологии, которые интересны инвесторам», – Юлия Линюшина, руководитель комплекса мероприятий OpenBio.

Важный диалог (начало в 14.30) будет у участников форума с руководителем территориального органа Росздравнадзора по Новосибирской области Еленой Хрусталевой. Представитель федерального регулятора расскажет о новейших наработках по обращению лекарственных средств, изменениях и прогнозах в фарммедобращении. В свою очередь, предпринимателей из сегмента фармакологии интересует, как изменится маркировка лекарственных средств в связи с вступлением в силу ФЗ 449, какие требуются отчеты по новым лекарствам и общие вопросы о гражданском обороте медицинских препаратов.

Другие подробности конференции и форума OpenBio – на пресс-конференции, которая начнется 17 октября в 12.00 на площадке ТАСС. Для участия в событиях OpenBio необходимо пройти регистрацию на сайте, где представлена полная программа и сетка мероприятий.

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