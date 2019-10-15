В городе Нижнеудинск Иркутской области построят ледовую арену.

Как сообщает ТАСС, правительство РФ внесет в план восстановления пострадавших от паводков населенных пунктов Иркутской области проект по строительству в 2020 году ледовой арены в городе Нижнеудинск.

Во время визита Виталия Мутко в Тулун к нему обратились жители Нижнеудинска с просьбой построить ледовую арену в городе. По словам вице-премьера РФ, в 2019 году ледовую арену построить не успеют. «В районе 100 млн рублей стоит такая арена с двумя раздевалками. Мы включим в план и в Нижнеудинске построим такую», – сказал вице-премьер. Ввод объекта планируется к 2020 году.

Программа восстановления объектов инфраструктуры и жилья в пострадавших от наводнения районах Иркутской области была принята правительством РФ 12 сентября. Срок ее реализации рассчитан до 2023 года, общий объем финансирования — более 41 млрд рублей.

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