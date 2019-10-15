На ремонт Коммунального моста через реку Обь потратят 934 млн рублей.

По сообщению ТАСС, Коммунальный мост через реку Обь будет отремонтирован в 2021 году. Для проведения работ его планируется закрыть в декабре 2019 года.

Коммунальный мост – одна из главных переправ Алтайского края уже 60 лет. Каждые сутки здесь проезжают около 20 тысяч автомобилей.

В пресс-службе управлении федеральных автомобильных дорог «Алтай» рассказали, что по графику ввод объекта планируется в ноябре 2021. По контракту стоимость работ составит 934 млн 715 тыс. рублей. Также заявили о возможных технических трудностях, связанных с протяженностью моста. Она составляет 1,3 км. Деньги на ремонт выделены из федерального бюджета.

Торги на данный момент завершены. В них приняла участие единственная барнаульская организация – ДСУ-4 . Она и станет генеральным подрядчиком. 15 октября будет подписано соответствующее соглашение.

По данным Минтранса региона, автомобильная часть моста располагается над железнодорожными путями, и поезда на время ремонта нужно будет перенаправить. Для этого установят временные платформы, переустроят коммуникации и технические системы. Контактную сеть, которая проходит под автодорожной частью моста, обесточат, железнодорожный транспорт пойдет по соседней ветке. На период необходимых работ в Алтайском крае останется одна автомобильная переправа через Обь – Новый мост.

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