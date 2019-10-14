Мэр города Абакана в Республике Хакасия Николай Булакин погиб в ДТП.

По сообщению «Интерфакс», днем, 14 октября, мэр города Абакана в Республике Хакасия Николай Булакин погиб в ДТП.

В Красноярском краевом управлении МВД агентству подтвердили, что ДТП произошло в Красноярском крае, неподалеку от Минусинска. В дежурную часть города поступила информация об иномарке в кювете. Николай Булакин съезжал с кольца, не справился с управлением, и машина врезалась в дерево. Чиновник погиб на месте. Сейчас полицейские работают на месте ДТП, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Досрочные выборы мэра Абакана пройдут в течение полугода, сообщает ТАСС. В мэрии города, обязанности главы будет исполнять первый заместитель Булакина — курирующий сферу ЖКХ и транспорта Владимир Жуковский.

Николай Булакин — уроженец Томска, в 1992 году был избран замглавы верховного совета Республики Хакасия, неоднократно избирался на пост мэра Абакана. На момент гибели ему было 66 лет.

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