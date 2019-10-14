Спортивный комплекс Лужники впервые провел успешное прикладное испытание пилотной сети 5G Билайн во время футбольного матча Россия-Шотландия.

Для оптимального распределения потоков болельщиков и обеспечения безопасности проведения матча Россия-Шотландия порядка 20 сотрудников спортивной арены использовали 5G смартфоны и 5G CPE роутеры для мониторинга и контроля в реальном времени. Для этого была проведена интеграция с ИТ системами СК Лужники и ДИТ Москвы.

Игра собрала более 65 000 зрителей в СК Лужники. Сеть Билайн уверенно выдержала многократное увеличение нагрузки. 10 октября в период с 19:00-00:00 во время матча с Шотландией было зафиксировано увеличение дата-трафика в 66 раз, а количество звонков увеличилось в 39 раз по сравнению с пятницей на прошлой неделе (4 октября). Победа сборной России отразилась на желании зрителей поделиться радостными новостями

«Это был по-настоящему первый, реальный кейс применения 5G в России, в условиях существенной нагрузки. Мы смогли на практике убедиться, что 5G — это действительно значимый технологический скачок в области связи, который позволит вывести проведение массовых мероприятий на принципиально новый уровень комфорта и безопасности для посетителей. Наша компания продолжает масштабную модернизацию мобильной сети и ее подготовку к внедрению нового стандарта связи. На текущий момент сеть Билайн в Москве уже на 94% 5G-ready», – прокомментировал исполнительный вице-президент, региональный директор Московского региона ПАО «ВымпелКом» Алексей Левченко.

Билайн запустил пилотную зону 5G на территории спортивного комплекса Лужники в сентябре 2019 года. Один из ее фрагментов развернут рядом с центральным входом Большой спортивной арены. Запуск пилотной зоны осуществлен при поддержке Департамента информационных технологий Москвы в рамках подписанного между правительством Москвы и Билайн Соглашения о взаимодействии в целях развития услуг связи и ИТ-технологий.

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