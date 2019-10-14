Регион расположился по рейтингу ввода жилья на строчку ниже Ярославской области и на строчку выше Республики Башкортостан. В среднем, на одного жителя Новосибирской области приходится 25,2 квадратных метров жилья.

Согласно рейтингу РИА Новости, больше всего жилья в пересчете на одного жителя сдается в Ленинградской и Московской областях. Здесь за период с июля 2018 года по июнь 2019 года ввели соответственно 1,221 и 1,111 кв. м на человека.

В число лидеров по строительству жилья вошли Тюменская и Калининградская области, Краснодарский край, Ульяновская, Белгородская и Липецкая области. Показатель ввода жилья здесь более 0,8 квадратных метров на человека.

Новосибирская область заняла 16 место в рейтинге из 85 субъектов Российской Федерации. Здесь за указанный период времени ввели в эксплуатацию 0,633 кв. м жилья на человека. При этом средняя обеспеченность новосибирцев жильем составляет 25,2 кв. м на человека.

Меньше всего квадратных метров жилья (менее 0,025 кв. м на человека), по данным исследования, было сдано в Чукотском автономном округе, Магаданской и Мурманской областях, а также Камчатском крае.

В целом, по данным Росстата, ввод жилья в России по итогам первого полугодия 2019 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого на 3,7% и составил 30,1 млн кв. м.

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