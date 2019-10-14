Сбербанк в Новосибирске провел для детей лекцию Михаила Казиника

Сбербанк продолжает поддержку цикла лекций о культуре и искусстве «Я обнимаю вас музыкой» известного скрипача и культуролога Михаила Казиника для воспитанников детских учреждений. Первая лекция сибирского этапа прошла в Новосибирске, следующий на очереди Томск.

«Сбербанк традиционно поддерживает развитие культуры и искусства. Один из ярких примеров такой работы – открытый в Новосибирске инновационный фонтан, на водный экран которого при помощи современного высокотехнологичного оборудования можно транслировать просветительские программы. Но данный проект по-своему уникален, ведь это не просто поддержка искусства, но в какой-то степени и воспитание — говорит заместитель председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк Максим Волков. — Мы убеждены, что музыка сильно влияет на наше душевное состояние, помогает слушать и понимать высокое, всегда и во всем отличать истинные ноты от фальшивых».

Лекции-концерты Михаила Казиника построены на сочетании историй, общения с детской аудиторией, а также исполнении музыкальных произведений. Встречи с воспитанниками проходят вне стен их детских учреждений, что, по мнению Михаила Казиника, особенно важно. По его словам, сверхзадача программы — не только открыть детям мир классической музыки, но и уберечь их от влияния криминальной среды. Известный музыкант убежден, что подобное общение может оказаться принципиальным для изменения представления ребенка о добре и зле и стать решающим в его дальнейшей судьбе.

Первая лекция нового сибирского цикла состоялась в эту пятницу в Новосибирске, в актовом зале главного офиса Сибирского банка на улице Серебренниковской и собрала около двухсот юных зрителей. Каждый из участников встречи мог сфотографироваться с известным скрипачом, взять у него автограф, а также получил памятный подарок от банка.

Следующее выступление Михаила Казиника состоится 15 октября в Томске.

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