Конкурсный управляющий банкротящейся новосибирской компании «НСК Девелопмент», руководители которой стали фигурантами в деле о мошенничестве, подал серию исков в арбитраж с требованием признать недействительными ряд сделок застройщика.

Сообщения о подаче конкурсным управляющим Игорем Клемешовым исков опубликованы в едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Клемешов опротестовал финансовые сделки «НСК Девелопмент» — договоры займов, уступки прав требования и так далее. Общая сумма исковых требований составляет более 15 млн рублей, которые управляющий хочет вернуть в конкурсную массу компании. Почти все финансовые сделки связаны с известным новосибирским бизнесменом Игорем Кузнецовым, гендиректором российско-китайской торговой площадки «Фирма Фактор Лтд». В частности, 6,3 млн рублей управляющий требует взыскать с самого Игоря Кузнецова, более 2 млн рублей – с ЗАО «Фирма Фактор Лтд», еще 5,5 млн рублей – с ООО «Ветер», учредителями которого являются Ли Нань и «Фирма Фактор Лтд».

Напомним, процедура наблюдения в ООО «НСК Девелопмент» была введена весной 2018 года. Застройщик возводил жилой комплекс «Рихард», состоящий из восьми 17-этажных домов, в Кировском районе Новосибирска. Сдать дома компания планировала еще в 2015 году. В мае текущего года следователи возбудили дело в отношении руководства «НСК Девелопмент» по части четвертой ст.159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере). По данным прокуроров, от действий застройщика пострадали более 400 дольщиков, вложивших денежные средства в строительство домов, а также мэрия Новосибирска. Одним из соучредителей «НСК Девелопмент» является партнер Игоря Кузнецова по бизнесу в компании «Сибтрубопроводстрой» Александр Поветьев. В июле текущего года арбитраж удовлетворил еще одно требование управляющего «НСК Девелопмент», признав недействительной сделку между Кузнецовым и банкротящейся компанией на сумму 19, 6 млн рублей.

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