Полгода назад «Континент Сибирь» писал о том, что «МегаФон» предложил кэшбэк своим абонентам – первым среди участников рынка. Сейчас оператор обновил свою линейку тарифов «Включайся!» и по новым условиям размер кэшбэка увеличился с 20 до 30%. К тому же при желании его можно будет тратить на «локальные безлимиты», а также оплату звонков, SMS и интернет-трафика.

«Рынок мобильной связи в нашей стране является очень высококонкурентным, – констатирует ведущий аналитик Mobile Review Эльдар Муртазин. – Как результат, операторы вынуждены постоянно обновлять тарифные предложения. Это, в свою очередь, создает переход абонентов с одного плана на другой, что затрудняет операторам планирование».

Обновив тарифную линейку «Включайся», «МегаФон» включил в нее две новые опции, которых, по данным оператора, не предлагал раньше никто. Первая – кэшбэк, растущий прямо пропорционально стажу. Так, абонент, «живущий» с оператором три месяца, сможет получать назад 10% потраченных денег, а тот, кто пользуется его услугами больше двух лет – уже 30%. Второй возможностью стала оплата кэшбэком «локальных безлимитов» – на мессенджеры, соцсети и так далее – и покупку дополнительных пакетов SMS и трафика.

«Весной 2019 года МегаФон первым среди российских телеком-операторов предложил своим клиентам тарифные планы с кэшбэком, – вспоминает коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон. – Изучив накопленный за полгода пользовательский опыт и пожелания абонентов, мы с гордостью представляем обновление нашей ключевой тарифной линейки «Включайся!». Теперь платить за связь стало еще выгоднее: вы получаете безлимитные пакеты минут и трафика благодаря кэшбэку, который растет и может составить даже 30% от трат на связь. Подобных предложений по размеру кэшбэка попросту нет в России. Это действительно максимально удобное для клиентов решение: чем дольше пользуетесь, тем больше размер кэшбэка, больше бесплатных минут, SMS и гигабайт».

Аналитик рынка мобильной связи Сергей Вильянов отметил, что новое предложение «МегаФона» удивляет не столько щедростью (хотя 30% кэшбэка сегодня не предложит, пожалуй, никто), сколько практичностью. «На рынке существует множество программ, где начисляется куча баллов и виртуальных рублей, однако очень трудно превратить их во что-то осязаемое и полезное.В случае с новым кэшбэком каждый абонент со стажем 2 года – а таковых у оператора, как показывает опыт, большинство – оплачивающий услуги на 500-600 рублей в месяц, получает 150-180 рублей на дополнительные нужные сервисы. Например, за 100 рублей кэшбека можно подключить месяц безлимитного трафика на Youtube, за 50 рублей – отключить тарификацию на городские номера по всей России и так далее. То есть абонент получает не фантики, а инструмент для прокачки своего тарифного плана под собственные нужды и без необходимости платить больше».

Бонусная программа выделяется среди большинства еще и тем, что дает главные преимущества не тем, кто откажется от своего старого оператора в пользу «МегаФона», а лояльным абонентам со стажем сотрудничества. «С моей точки зрения новый тариф представляет из себя весьма интересный продукт, – дает свою оценку основатель и генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. – Прежде всего это растущий кэшбэк, размер которого зависит от времени жизни абонента у оператора, что дает возможность человеку получать выгоды за лояльность, а сейчас это самый важный аспект. Также интересна возможность оплатить этим кэшбэком услуги связи. Все это должно улучшить лояльность существующей базы и привлечь внимание новых абонентов от других игроков рынка».

Для самого «МегаФона» новая программа лояльности может ощутимо простимулировать не только сохранение абонбазы, но и переход абонентов с «вкусных» архивных тарифов на новые, сняв с оператора необходимость поддерживать их работу. Кэшбэк можно получать только с новой тарифной линейки, однако абонентский стаж, как отметил аналитик агентства MForum Analytics Алексей Бойко, считается на всех, в том числе архивных тарифах. Но чтобы воспользоваться им, нужно перейти на новый. «Стаж абонента считается от даты заключения договора с «МегаФоном», – подчеркивает он. – Даже если абонент за это время менял тарифные планы, на подсчет стажа это не влияет, все засчитывается, стаж копится. И если он уже превысил 2 года, как у меня, например, то кэшбэк на услуги достигнет 30% от абонплаты и ваших затрат в международном роуминге, это действительно много!»

Начисленный кэшбэк нельзя вывести в наличные деньги или использовать в качестве абонплаты, но можно оплатить ими различные дополнительные услуги компании, например «безлимитный интернет на 30 дней», если ваш тариф не содержит безлимитного интернета.

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