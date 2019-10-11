Сибирский банк ПАО Сбербанк заключил первую в своей истории и самую крупную в системе Сбербанка сделку «своп в золото». Сейчас рублевые цены на золото находятся на максимуме, поэтому компании стремятся зафиксировать привлекательную стоимость металла.

«Своп в золото» представляет собой перевод рублевых обязательств по кредиту в обязательства по поставке золота.

Клиент, осуществляющий добычу золота в Сибири, смог зафиксировать стоимость продажи драгоценного металла в 2020 году выше текущих рыночных цен, а синхронизация с датами гашения кредита позволила значительно удешевить итоговую стоимость финансирования.

Стоит отметить, что на сегодняшний день цены на золото в рублях находятся на своих исторических максимумах и многие компании-лидеры отрасли принимают решение о фиксации привлекательной цены.

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