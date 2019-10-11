Превзойдет ли тогучинская набережная новосибирскую?

В Тогучине Новосибирской области в ноябре появится сложный инженерный и инвестоемкий объект — современная зона отдыха вокруг озера. Как отмечают заказчики и подрядчики, проект по сравнению с Михайловской набережной более сложный — для его реализации необходимо очистить водоем и укрепить грунты. Но есть у этих проектов и общее — их объединяют рекордно короткие сроки реализации. О том, как продвигается строительство нового масштабного объекта, и превзойдет ли он новосибирскую набережную — в материале «Континента Сибирь».

Тогучинцы обошли купинцев

Напомним, что в 2018 году Тогучин победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В Тогучине предложили благоустроить пляжную зону озера с прилегающей привокзальной площадью.

Город вошел в число 80 победителей конкурса благоустройства в малых городах и исторических поселениях. В финале эксперты оценили 198 проектов из 66 регионов страны. Помимо Тогучина, в последний этап конкурса прошло Купино, однако в финале жюри отклонило заявку города.

Победители конкурса получат дотации из федерального бюджета. Как отметили в правительстве Новосибирской области, наибольшие поступления направлены в Тогучин — 142 млн руб., из них 72,5 млн руб. из федерального бюджета и 69,3 млн руб. из областного. Еще 700 тыс. руб. добавят из городского и других бюджетов, сообщил в беседе с «Континентом Сибирь» мэр Тогучина Сергей Гончаров. Впрочем, указанного объема средств на запланированное завершение зоны отдыха, скорее всего, не хватит. Точного объема средств, заметил в беседе с корреспондентом «Континента Сибирь» заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка, пока нет, поэтому из каких источников, и когда будет решаться этот вопрос, зависит от скорости предоставления необходимой информации. Но как добавил Сергей Сёмка, средства требуются на мероприятия, не вошедшие в проект: «Часть работ изначально не входили в проект, например, строительство моста через реку Иню. Поэтому мы договорились, что сделаем это в следующем году». Как выяснил корреспондент «Континента Сибирь», всего, по оценке специалистов, на строительство подъездных путей может понадобиться около 30–35 млн руб.

«Голубой магнит»

«У нас, конечно, много прекрасных мест для отдыха, но жители уже давно спрашивали о таких местах, где можно было бы отдыхать семьями, и всякий мог бы найти себе занятие. Это озеро выбрали потому, что наша пляжная зона на берегу реки подтапливается. А потом пока вода прогреется, пройдет очистка — получается, что купаться уже и некогда», — объясняет выбор места для благоустройства новой современной зоны отдыха Сергей Гончаров. Глава Тогучинского района Сергей Пыхтин добавляет: «Такого объекта в области точно нет. Его реализация послужит заделом для дальнейшего развития не только города Тогучина, но и всего района».

Оба собеседника «Континента Сибирь» не сомневаются в том, что новая зона отдыха станет местом притяжения не только жителей Тогучинского района, но и всей области, поэтому значительную часть проекта занимает благоустройство привокзальной площади.

Проект, разработанный специалистами Новосибирского архитектурного университета (Сибстрин), предполагает строительство зоны пляжного и активного круглогодичного отдыха вокруг водоема и реконструкцию привокзальной площади, расположенной поблизости железнодорожного и автовокзала.

Общая площадь объекта занимает 4 га, из которых озеро займет 1,3 га. «Зона отдыха делится на две: правая — пляжная, левая — прокатная. Запустим прокат водных велосипедов и катамаранов. При этом объект будет использоваться не только в летний период, а круглый год. Летом — пляжные виды спорта: баскетбол, волейбол, мини-футбол, а также ролики, скейты, велосипеды, зимой — каток и дорожки для скандинавской ходьбы, лыжня, обеспечим возможность занятия другими зимними видами спорта», — поясняет мэр Тогучина. Что касается занятий спортом, то, как добавил Сергей Пыхтин, в декабре в городе введут «спортивный долгострой». По словам главы района, при участии депутатов Законодательного собрания НСО Федора Николаева и Елены Тыриной стройку удалось возобновить. Спорткомплекс включает большой игровой зал для мини-футбола, баскетбола, бокса и гимнастики. Второй этап подразумевает реконструкцию стадиона: необходимо заменить покрытие, уложить беговые дорожки и обновить трибуны.

Сложностей при реализации такого проекта две, и обе серьезные. Первая сложность кроется в самом проекте, который можно назвать пилотным для области: нигде подобные зоны отдыха в регионе не строились. Михайловская набережная, вторую очередь которой реконструировали в Новосибирске в 2018 году, по техническим и инженерным составляющим проигрывает. «Этот проект сложнее», — подтверждает Сергей Сёмка, отмечая, что набережная в Новосибирске строилась в одной плоскости. В Тогучине же необходимо провести очистные работы в озере, укрепить грунты, проложить сети. При этом сумма на строительство набережной в Тогучине сопоставима с объемом средств, затраченных на одну очередь набережной в Новосибирске. Если в проекте зоны отдыха в Тогучине заложено 142 млн руб., то реконструкция первой очереди Михайловской набережной обошлась в 146 млн руб., а второй — в 137,7 млн руб. Как и в случае с набережной Оби, первую очередь которой пришлось реконструировать за рекордные 70 дней из-за проволочек с проектом, такая же участь постигла и тогучинскую зону отдыха, и это вторая сложность.

По словам Сергея Гончарова, в марте проект уже был готов. «Но, к сожалению, по объективным причинам затянулась процедура прохождения госэкспертизы: в таком виде проект осуществляется впервые в нашей области, также стоит учесть, что это нацпроект. Подготовку проекта осложняло множество факторов: это и расположение в прибрежной зоне, и угроза подтопляемости, хоть раз в 10 лет, но все равно она существует. Из-за этого пришлось изменить назначение некоторых объектов, укрепить грунты, построить очистные, изменить систему отопления», — перечисляет мэр Тогучина. В результате экспертиза длилась 4,5 месяца.

Для ускорения реализации над проектом работают два подрядчика: ООО «Перлит-строй» и ЗАО «Ломмета». Как пояснил глава Тогучина, «Перлит-строй» отвечает за земельные работы, закладку фундамента и дорожные работы, а «Ломмета» изготавливает павильоны, сцену, в том числе и административное здание. «Перлит-строй» — это ответственный подрядчик, который зарекомендовал себя и на реконструкции Михайловской набережной, плюс он имеет все необходимые мощности», — отмечает Сергей Гончаров. «Перед участием в конкурсе были сомнения, но не из-за технической готовности, так как подготовка специалистов и обеспеченность техникой позволяет выполнить работы, но опять же, как и в случае с Михайловской набережной, — малый срок, в который необходимо уложиться. Радует, что погода позволяет», — говорит генеральный директор ООО «Перлит-строй» Николай Кулиджанян.

Сдать в ноябре

Благодаря хорошей погоде, обеспеченности всей необходимой техникой и рабочей силой и своевременной поддержке со стороны правительства Новосибирской области и непосредственно Сергея Сёмки, добавляет глава Тогучнского района, сроки соблюдаются. «Раз в две недели минимум бываем на объекте. Стройка движется по плану даже с небольшим превышением, что очень радует. Работы хорошо организованы. Погода помогает», — оценил темпы строительства замгубернатора.

При этом две недели все-таки были потеряны из-за ситуации с кабелем «Ростелекома»: схема прокладки не соответствовала утвержденной. Как отметил Сергей Сёмка, этот вопрос более оперативно удалось решить благодаря техническому надзору, который ведет проектировщик — представитель Сибстрина.

В целом готовность объекта составляет 24%, но как пояснил мэр Тогучина, если учесть, что «Ломмета» изготовила все необходимые сооружения, готовность можно оценить и в 50%. Планируется, что на этой неделе «Перлит-строй» завершит укладку асфальта, затем примется за плитку. В свою очередь со следующей недели «Ломмета» начнет устанавливать свои конструкции.

На стройплощадке побывал и корреспондент «Континента Сибирь». «Вот если вы сейчас видите вычищенное озеро (котлован. — «КС»), то еще месяц назад это было болотце, заросшее лесом. Водоем был сильно заилен, слой ила достигал трех метров, но сейчас мы построили ливневку, через которую все будет уходить и сбрасываться в подготовленное место, откуда мусор и скопившаяся грязь будут вывозиться», — пояснил мэр Тогучина. По его словам, ил вывозили четыре недели, что вполне ожидаемо, так как озером в течение полувека никто не занимался. Немало вопросов и опасений возникло по поводу самого водоема. До сих пор на слуху ситуация, которая случилась в Республике Алтай, где долгое время не могли запустить комплекс с искусственным озером — вода постоянно уходила. В Тогучине такого произойти не должно, так как озеро природное и наполняется из родников. Но вот чистить его, чтобы не зацвело, следует регулярно. С этой целью проектом и предусмотрено строительство очистных.

«Вы видели, что по периметру установлены фонари? — спросил Сергей Гончаров корреспондента «Континента Сибирь» и пояснил ситуацию. — Но эти фонари временные, чтобы проводить работы в ночное время». Действительно, для того, чтобы успеть в срок, работы ведутся до 22:00.

Такими темпами озеро планируют наполнить примерно через месяц. Окончание работ «Перлит-строя» намечено на 20 ноября, «Ломметы» — на 10 дней позже.

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