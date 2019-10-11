Россельхозбанк наращивает объемы финансирования инвестиционных и экспортных проектов агропредприятий, активно кредитует малый бизнес и предлагает востребованные продукты для жителей области. Директор Новосибирского филиала АО «Россельхозбанк» СТАНИСЛАВ ТИШУРОВ рассказал о результатах работы и поделился планами по развитию бизнеса банка в регионе.

— Каких результатов Россельхозбанк достиг за девять месяцев 2019 года?

— С начала года кредитный портфель Новосибирского филиала Россельхозбанка увеличился на 21% и на 1 октября превысил отметку в 34 млрд рублей. Позитивная динамика портфеля демонстрирует результаты нашей работы по финансированию реализуемых в регионе крупных инвестиционных проектов и популяризации программы льготного кредитования агробизнеса. К концу 2019 года мы планируем увеличить объем кредитного портфеля филиала до 40 млрд рублей.

Более 20 млрд рублей составляет объем финансирования Россельхозбанком проектов агропредприятий региона

Объем привлеченных средств за 9 месяцев года составил 26,8 млрд рублей (прирост с начала года 4,2 млрд рублей, или 18,4%).

За 9 месяцев 2019 года Россельхозбанк увеличил финансирование сезонных полевых работ до 4,7 млрд рублей, это на 46% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По программе льготного кредитования АПК по ставке не выше 5% годовых банк предоставил аграриям на цели проведения сезонно-полевых работ около 3 млрд рублей, что на 38% больше, чем в 2018 году.

Сохраняя фокус на агропромышленной тематике, Россельхозбанк в статусе одного из крупнейших в России универсальных банков готов расширять финансовое партнерство с компаниями и предприятиями из любых отраслей экономики.

— Какие еще направления бизнеса банк активно развивает в этом году?

— Банк традиционно уделяет особое внимание обслуживанию организаций региона в рамках зарплатных проектов. На сегодняшний день нашими клиентами являются более 700 бюджетных и коммерческих организаций Новосибирской области. Мы активно сотрудничаем с государственными и муниципальными учреждениями города и области. Так, с начала года более 50 бюджетных организаций стали нашими клиентами, за счет чего портфель зарплатных проектов увеличился на 25%.

Мы также развиваем направление ипотечного кредитования: с начала года банк выдал жителям региона около 600 кредитов на улучшение жилищных условий на общую сумму 1,2 млрд рублей. Одной из тенденций этого года стал рост средней суммы кредита на 16% — до 2,2 млн рублей.

Расширяя возможности наших клиентов, мы развиваем сотрудничество с компаниями-застройщиками региона. С начала года аккредитовано более 60 строящихся объектов в Новосибирске и области, еще порядка 80 объектов планируем аккредитовать до конца года.

— Россельхозбанк из года в год наращивает объем инвестиций в экономику и АПК региона. Какие проекты банк финансирует в настоящий момент?

— В настоящее время Россельхозбанк финансирует целый ряд инвестиционных проектов крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции в регионе, среди которых — ООО «Сибирская Нива», АО «Кудряшовское», ООО «Кудряшовский мясокомбинат». Проекты суммарной стоимостью более 20 млрд рублей предполагают строительство и реконструкцию производственных и перерабатывающих комплексов на территории региона. На сегодняшний день работы по проектам активно ведутся: в текущем году банк направил на эти цели около 6 млрд рублей, еще порядка 9 млрд рублей кредитных средств будут выданы до конца года. Стабильное финансирование банк продолжит и в следующем году: большинство проектов носят долгосрочный характер с инвестиционной фазой до двух-трех лет.

Ярким событием в истории АПК региона стало открытие в июне 2019 года одного из крупнейших за Уралом животноводческого комплекса на 6000 дойных коров в Маслянинском районе. Новый комплекс стал третьим совместным проектом ГК «ЭкоНива» и Россельхозбанка в Новосибирской области, предусматривающим строительство животноводческих комплексов с нуля. Общий объем инвестиций в проект составил более 5,1 млрд рублей. Новый комплекс — это прежде всего 130 новых рабочих мест, а также возможность увеличить производственную мощность предприятия на 20% — до 180 тонн молока в сутки.

В рамках инвестиционного кредитования малого и среднего бизнеса банк поддерживает проекты предпринимателей по приобретению специализированной техники и оборудования, в том числе на кредитные средства по льготной ставке не выше 5% годовых. Так, за 9 месяцев 2019 года банк предоставил на эти цели более 330 млн рублей, что на 108,8 млн рублей, или 49%, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

— Запуск каких производств ждать региону в ближайшем будущем?

— Уже к концу текущего года завершится строительство пункта первичной и последующей переработки сельскохозяйственных животных в с. Криводановка, а к концу 2021 года — строительство третьей очереди свинокомплекса в Колыванском районе. Оба проекта реализует давний клиент и партнер банка АО «Кудряшовское», объем инвестиций в проекты составил 3,8 млрд рублей. Запуск новых производств позволит увеличить проектную мощность действующего свинокомплекса почти в 1,5 раза, что позитивно скажется на увеличении объемов экспорта мяса. В планах Минсельхоза — к 2024 году наладить поставки за рубеж 25% произведенной в регионе свинины.

На I квартал 2021 года запланирован ввод в эксплуатацию одного из крупнейших в России молокоперерабатывающих заводов — при финансовой поддержке банка проект реализует ООО «Сибирская Академия Молочных Наук» (входит в ГК «ЭкоНива»). Предприятие по производству сыров, цельномолочной продукции, сливочного масла, переработке и сушке сыворотки общей площадью около 18 га появится в селе Пайвино Маслянинского района, ввод предприятия в эксплуатацию запланирован на I квартал 2021 года. Реализацию проекта банк уже профинансировал на сумму около 4,3 млрд рублей, всего на эти цели банк направит 18,9 млрд рублей.

— Какую поддержку оказывает банк аграриям региона, перед которыми поставлена задача двукратного увеличения объема экспорта сельскохозяйственной продукции к 2024 году?

— Россельхозбанк активно содействует наращиванию поставок продукции российского АПК на международный рынок, финансируя производство и переработку. В настоящее время мы успешно сопровождаем контракты наших клиентов по экспорту сельскохозяйственной продукции в Китай, Казахстан, Белоруссию, Латвию, Монголию, ОАЭ и другие страны. Сумма валютных контрактов, заключенных Новосибирским филиалом Россельхозбанка с начала 2019 года, составляет более 4 млрд рублей.

Мы берем на себя полный спектр услуг по сопровождению и структурированию экспортных сделок, помогаем в вопросах, связанных с привлечением экспортного финансирования, проведением международных расчетов, получением гарантий по внешнеторговым контрактам, куплей-продажей иностранной валюты.

— Какие меры предпринимает банк в рамках реализации федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий»?

— Поддерживая статус опорного банка для аграриев, мы продолжим развивать региональный агропромышленный комплекс с акцентом на решении социальных вопросов. Новые рабочие места, доступная ипотека, развитие сети и дистанционных сервисов — три приоритетных направления в работе банка.

В части улучшения жилищных условий для жителей Новосибирска и районов области банк уже сегодня предлагает специальную ипотечную программу для приобретения жилого дома с земельным участком. В следующем году банк планирует запустить пилотный проект по предоставлению жителям сельских территорий ипотеки по льготной ставке 2% годовых.

Что касается планов по развитию сети, в настоящее время идет формирование программы присутствия банка в удаленных сельских районах, где уже в следующем году начнут работу уполномоченные представители банка. Кроме того, мы намерены развивать инфраструктуру и в региональной столице: в конце этого года откроет свои двери для клиентов новый офис банка в Новосибирске по адресу: ул. Советская, 49.

Россельхозбанк — банк регионов, и мы продолжим свою работу на благо социально-экономического развития Новосибирской области.

Прямая речь

Вячеслав Ярманов,

заместитель губернатора Новосибирской области:

— Новосибирские сельхозтоваропроизводители активно пользуются механизмом льготного кредитования, реализуемым Минсельхозом России.

Так, по итогам 9 месяцев 2019 года аграриям Новосибирской области Минсельхозом России одобрено 314 заявок на сумму более 12 млрд рублей льготных кредитов, в том числе более 100 заявок из них одобрено субъектам малого предпринимательства — почти 75% от общего объема одобренных кредитных ресурсов для индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств приходится на АО «Россельхозбанк».

В текущем году на территории Новосибирской области продолжается реализация 13 инвестиционных проектов в сфере АПК с общим объемом инвестиций 63,4 млрд рублей. Для нас важно успешное и своевременное завершение данных проектов, ведь благодаря этому для жителей нашего региона будет создано почти 3 тысячи новых рабочих мест.

В настоящее время на основе утвержденной на федеральном уровне государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» ведется разработка госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Новосибирской области». Федеральная программа накладывает на нас ответственность и дает перспективы развития, общий объем финансирования для всех регионов составляет порядка 2,3 трлн рублей. Отмечу, в федеральную программу дополнительно включено мероприятие по предоставлению гражданам, проживающим и работающим в сельской местности, ипотечных кредитов для улучшения жилищных условий по льготной ставке — от 0,1% до 3% годовых.

Сейчас перед нами стоит задача максимально участвовать в федеральной программе, для того чтобы привлечь как можно больше программных средств и реализовать как можно больше проектов. И здесь важна активность самих граждан, проживающих на сельских территориях, органов местного самоуправления и представителей бизнес-сообщества.

Прямая речь

Олег Подойма,

генеральный директор Агрохолдинга ЗАО птицефабрика «Октябрьская»,

председатель комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Законодательного собрания Новосибирской области.

— С 1 января 2017 года работа с банковскими учреждениями в области кредитования изменила свой механизм. До этого момента аграрии брали кредитные средства по сложившейся рыночной ставке, а затем получали ее возмещение на уровень учетной ставки через Минсельхоз, это занимало много времени, особенно для сельхозтоваропроизводителей, которые находятся территориально далеко от города. Сейчас эта работа налажена через электронный документооборот с банком. Еще один существенный плюс в том, что производитель уже включен в реестр льготного кредитования АПК, что является основой и гарантией для выстраивания финансового потока компании. К примеру, по льготным кредитам Россельхозбанка — основного участника программы господдержки предприятий АПК — ставка установлена на уровне от 1% до 5%.

Уже сегодня проектное и инвестиционное кредитование аграриев играет важную роль в развитии региона, и в долгосрочной перспективе дает возможность развитию сельских территорий, что привлечет туда специалистов высокого уровня. Одним из непременных условий привлечения трудовых ресурсов в сельские местности является необходимость в улучшении жилищных условий. Поэтому, помимо льготной ставки в рамках проекта «Международная кооперация и экспорт», несомненную пользу развитию села принесет и льготная ипотека, проект по развитию которой активно реализует Россельхозбанк.

Можно также высоко оценить вклад банка в развитие экспортного потенциала нашего региона и решение задачи по двукратному увеличению объема экспорта сельскохозяйственной продукции к 2024 году. Современный экспортный аграрный рынок отличается жесткой конкуренцией, поэтому особенно важно обеспечить реализацию мер государственной поддержки через кредитные организации. На мой взгляд, российским агроэкспортерам необходимо оказать системную поддержку при реализации проектов, и Россельхозбанк целенаправленно работает над этой задачей. У банка есть все возможности, чтобы выступить модератором всей программы в диалоге с аграриями, оказывая им консультационную, экспертную и финансовую поддержку.

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