Крупные магистрали Новосибирска сузят из-за ремонтных работ

Временные ограничения движения транспорта затронут улицу Ватутина и улицу Сибиряков-Гвардейцев в левобережье города в связи с ремонтом теплотрассы.
По информации сайта мэрии города Новосибирска, с 12 по 18 октября будет ограничено движение по улице Ватутина в районе дома №28. Из-за работ на теплотрассе здесь на 10 метров сузят проезжую часть.
Также из-за ремонта подземного трубопровода, с 12 по 13 октября на 11 метров будет сужена проезжая часть улицы Сибиряков-Гвардейцев в районе дома №51/2.
Кроме того, с 12 по 16 октября из-за аварийных работ полностью закроют движение транспорта в Ленинском районе по улице Костычева в районе дома №40.
Власти рекомендуют водителям быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.