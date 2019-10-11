Крупные магистрали Новосибирска сузят из-за ремонтных работ

Временные ограничения движения транспорта затронут улицу Ватутина и улицу Сибиряков-Гвардейцев в левобережье города в связи с ремонтом теплотрассы.

По информации сайта мэрии города Новосибирска, с 12 по 18 октября будет ограничено движение по улице Ватутина в районе дома №28. Из-за работ на теплотрассе здесь на 10 метров сузят проезжую часть.

Также из-за ремонта подземного трубопровода, с 12 по 13 октября на 11 метров будет сужена проезжая часть улицы Сибиряков-Гвардейцев в районе дома №51/2.

Кроме того, с 12 по 16 октября из-за аварийных работ полностью закроют движение транспорта в Ленинском районе по улице Костычева в районе дома №40.

Власти рекомендуют водителям быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.

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