В марте Совет безопасности РФ анонсировал изменение модели доктрины продовольственной безопасности страны. Вместо отказа от импорта комиссия Совбеза предложила углубить ориентацию на экспорт — в первую очередь в АПК. Как это повлияло на Сибирь и что изменилось за прошедшие месяцы?

Как уточнили в пресс-службе Совбеза, необходимость корректировки доктрины продовольственной безопасности связана с изменением социально-экономического состояния страны, с формированием новых рисков, вызванных экономическими санкциями. Параллельно Совбез выделил еще одну причину смены курса — углубление интеграции в рамках Евразийского экономического союза.

Немного цифр

Спустя полгода после объявления Совбеза управление Россельхознадзора по Новосибирской области подвело итоги первых девяти месяцев. В целом с начала года из Новосибирской области на экспорт было направлено 149,5 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки. В 2018 году, для сравнения, — 126,5 тыс. тонн.

«Китайское» направление выросло сильнее среднерыночного показателя: за девять месяцев 2019 года РСХН выдал фитосанитарные сертификаты на 41,5 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки, предназначенных на экспорт в Китай. В аналогичный период 2018 года — на 26,1 тыс. тонн. То есть рост составил около 60% за год.

Другие культуры показали еще больший прирост. Экспортные поставки в Китай рапса увеличились с 19,2 до 25,4 тыс. тонн, льна — с 0,9 до 5,4 тыс. тонн, овса — с 1,4 до 5,9 тыс. тонн.

Кроме Китая, традиционными импортерами новосибирского зерна оставались Беларусь, Латвия, Азербайджан, Пакистан, Казахстан, Иран, Индия, Непал и Монголия.

По словам полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло, сейчас вся Сибирь вывозит в среднем от 250 до 500 тыс. тонн зерна в год (по итогам I квартала 2019 года), хотя потенциально может экспортировать до 5 млн тонн без каких-либо негативных последствий. Также он привел цифры по Новосибирской области, где на середину года до 30% пахотных земель (свыше 1 млн га) не было включено в посевной оборот. В 2019 году площадь посевных площадей в Сибири должна вырасти на 532 тыс. га — до 14,6 млн га.

Потенциально, по словам полпреда, к 2024 году Сибирь сможет экспортировать около 15 млн тонн зерна ежегодно, если ее агропромышленный потенциал будет правильно раскрыт. В целом Россия сегодня экспортирует 25 млн тонн в год, а в течение пяти лет, согласно поручению президента РФ Владимира Путина, экспорт должен быть увеличен до 45 млн тонн.

Что касается покупателей, то только по восточному направлению потребность в зерне Китая, Кореи, Японии и других стран АТР составляет, по оценке экспертов, около 70 млн тонн зерна в год.

Позже, проведя совещание с министром сельского хозяйства, Сергей Меняйло поручил увеличить к 2024 году экспорт сельхозпродуктов из Сибири в 2,5 раза. Для этого, по его словам, регионам необходимо совершенствовать работу с Российским экспортным центром.

«Сейчас принято много говорить о поддержке экспорта — это свидетельствует о наличии запроса у представителей бизнеса на информацию, могущую быть полезной в решении сложной задачи вывода продукции на рынки иностранных государств, — комментирует заместитель директора по развитию ГК «СибирьТрансАзия» Алексей Волков. — В последние пару лет мы наблюдаем значительное увеличение спроса на услуги по доставке товарных партий в Китай: в основном запрос на комплексные услуги по экспертному логистическому и таможенному сопровождению сделок. В контексте выстраивания экспортных поставок в Китай к сложным моментам, с которыми, возможно, придется столкнуться участнику ВЭД, следует отнести психологическую особенность будущих партнеров, у которых несложно покупать, но которым непросто продавать».

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 млрд долларов.

На сам проект был выделен почти триллион рублей, 400 млрд из которых направлены как раз на увеличение экспорта сельхозпродукции.

Без посредников — без дискриминации

Одной из главных проблем многих сибирских сельхозпроизводителей стало то, что Китаю небольшие партии товара в принципе не нужны. И тем, кто их «не потянет», остается либо отдать экспорт крупным холдингам, либо как-то кооперироваться и, скорее всего, подключать посредников.

Альтернативным решением стал Сибирский зерновой консорциум, куда в этом году вошли компании из шести сибирских регионов — кроме Иркутской области. Генеральным директором консорциума стал глава «Новосибирской продовольственной корпорации» Александр Тепляков. По его словам, участники консорциума также будут определять ценовую политику на зерно и продукты его переработки, консолидировать объемы зерна, чтобы предлагать потребителям сразу крупные объемы поставок, создавать условия для сохранности урожая путем развития транспортных и логистических схем и инфраструктуры элеваторных хозяйств, а также содействовать обеспечению стабильного сбыта урожая на внутреннем и международных рынках. Также в число задач объединения вошло исключение посреднических звеньев в работе с внешней торговлей: производители зерна получили возможность самостоятельно формировать крупные партии грузов, искать новые рынки сбыта и при необходимости отстаивать интересы сибирских сельхозпроизводителей.

Один из примеров ущемления сибиряков привел в июле на заседании «Сибирского соглашения» губернатор Омской области Александр Бурков. «По интервенции цена на зерно для Краснодара и Ростова составляет 11,3 тыс. рублей за тонну пшеницы третьего класса, а для Сибири — 8,4 тыс. рублей. Это дискриминация. Там и так природные условия лучше, чем у нас, урожайность выше, при этом и цена тоже выше. Этот вопрос предстоит решать сообща на федеральном уровне», — прокомментировал он.

Кроме производителей зерна, в консорциум могут входить и транспортные компании. «Если перевозчики понимают нагрузку своего подвижного состава, они готовы пойти на снижение цен, что поможет нам сообща планировать и регулировать скорость перемещения продукции», — добавил Александр Бурков.

Как и куда везти

Еще одна проблема сибирских экспортеров — их продукция удалена от зарубежных рынков, и достаточно весомую часть расходов составляют транспортные затраты. Тем не менее есть способы решить эту проблему.

В середине года был анонсирован проект Забайкальского зернового терминала, который, по замыслу организаторов, должен будет стать ключевым перевалочным пунктом экспорта зерна между Россией и Китаем. Проектная мощность терминала должна будет составить около 8 млн тонн в год, единовременный объем хранения — до 80 тыс. тонн. Также на территории Сибири предполагается построить еще несколько терминалов, аккумулирующих зерно, — один из них планируется расположить в Омске (о чем «Континент Сибирь» уже писал некоторое время назад). Выбор сделан не случайно: Омская область наряду с Алтайским краем остается одним из крупнейших зернопроизводителей — в 2018 году регион вырастил 3,2 млн тонн зерновых, 60% из которых были проданы в соседние регионы или другие страны.

Альтернативой сухопутному зерновому коридору омичи предложили морской путь. Если Забайкальский терминал сможет пропустить через себя 8 млн тонн продукции, то порт во Владивостоке в его нынешнем состоянии сможет отгрузить только 140 тыс. тонн. На V Международном Восточном экономическом форуме во Владивостоке делегация Омской области предложила отправлять зерно через Северный морской путь, который может быть длиннее, но позволит в разы увеличить объемы поставок.

Северный путь, по замыслу омичей, будет проложен так: по Иртышу речным транспортом до порта Сабетта (Обская губа), там зерно будет перегружено на морские суда и доставлено через Берингов пролив в Юго-Восточную Азию.

«Сибирским регионам необходимо выходить на восточный рынок, потому что Сибирь находится в зерновом тупике. Логистические проблемы не позволяют ей выйти на рынки, — констатировал в ходе работы ВЭФ президент Российского зернового союза Александр Корбут. — Что касается Северного морского пути, то надо понимать, как доставлять по этому направлению. Для этого нужна соответствующая инфраструктура, суда. Надо считать экономику. Потому что благие пожелания развивать экспорт и стремление ответить на задачу, что мы развиваем Севморпуть, — это хорошо, но нужно посчитать, насколько это экономически целесообразно».

Омский Минсельхоз считает, что целесообразно — по их оценке, стоимость доставки зерна в Японию железнодорожным транспортом с перегрузкой на морской составляет около 11,8 тыс. рублей за тонну, доставка же Северным морским путем оценивается в 7 тыс. рублей. Пробную партию зерна в 50 тыс. тонн планируется отправить уже в этом году.

Как помочь малому бизнесу?

Любой бизнес, пока живет, стремится к росту. Но если для крупных компаний выход на внешние рынки — естественный процесс, поскольку в своей стране им может быть уже тесно, то малый бизнес зачастую приходится к этому подталкивать. Пример тому — животноводческий комплекс «Сибирская Нива» из Маслянино, который производит 62 тыс. тонн молока в год, но в Новосибирске его продукция не продается — только в Кемерове. А на полках новосибирских магазинов — продукция из Алтайского края и даже Тюменской области. Многие малые сельхозпроизводители предпочитают держаться за те места, которые у них уже есть, и не рисковать, выходя на чужие рынки. Особенно внешние.

На сегодня, по данным новосибирского Центра поддержки экспорта, сегмент МСП приносит в экономику России чуть больше 1/5 ВВП, правительство поставило задачу увеличить его к 2025 году до 1/3. Соответствующими темпами предполагается нарастить и экспорт, в том числе в топливно-энергетическом комплексе — к 2030 году долю МСП планируется довести до 12%.

«Безусловно, главенствующую роль в вопросах регулирования и стимулирования внешнеторговой деятельности сегодня играет государство, — констатирует Алексей Волков. — Возможность создать преференции для импорта или экспорта определенных товаров им активно используется, что, естественно, влияет на бизнес. Для российского бизнеса особенно характерна зависимость от действий регулятора».

Федеральный Минсельхоз уже озвучил некоторые преференции на будущий год. Хотя зерно по-прежнему останется на первом месте в структуре экспорта АПК (прогноз урожая прогноз урожая пшеницы на этот год был повышен с 75 до 78 млн тонн), министерство предлагает в следующем году ввести экспортные субсидии для производителей рапса и сои общим объемом 4,2 млрд руб. Эксперты считают, что у этих культур большой экспортный потенциал.

Кроме того, в ближайшие два года в рамках нацпроекта планируется заключить не менее 100 корпоративных программ международной конкурентоспособности в таких сегментах, как зерновая продукция, рыба и ракообразные, масложировая продукция, товары пищевой и перерабатывающей промышленности.

Всего госпрограмма развития сельского хозяйства в 2020 году получит 290,1 млрд рублей из бюджета. На экспорт продукции АПК направят до 2024 года 406,8 млрд рублей.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.