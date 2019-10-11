Как организовать эффективную систему теплоснабжения? Что делать с критическим износом теплосетей в Новосибирске? Где найти инвестиции в капитальные ремонты трубопровода? Эти и другие вопросы обсудили на прошедшем 8 октября круглом столе представители теплоснабжающих, энергосервисных и инжиниринговых компаний, ученые, эксперты и общественники.

Круглый стол под названием «Организация теплоснабжения» состоялся в Академгородке, на площадке Всероссийского экономического журнала «ЭКО». Организаторами также выступили Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН и Межотраслевой фонд энергосбережения и развития топливно-энергетического комплекса Новосибирской области.

Информацию о состоянии теплосетей в Новосибирске проанализировали представители Сибирской генерирующей компании, под управлением которой с 2018 года находится большая часть тепловых сетей города (более 3 тыс. км), а также 31 котельная по концессии с муниципалитетом.

«Ключевые показатели качества и надежности теплоснабжения — это бесперебойная подача тепла, поддержание комфортных условий в помещениях потребителей, температурные и качественные характеристики горячей воды, — отметил представитель СГК Александр Григорьев. — К сожалению, Новосибирск лидирует по числу дефектов на трубопроводе среди 16 городов присутствия нашей компании. На город приходится 50% всех повреждений на магистральных и внутриквартальных сетях. При этом если бы мы брали для анализа только магистральные сети, ситуация была бы еще более тяжелой».

По мнению энергетиков, Новосибирск демонстрирует недостаточный объем вложений в капитальный ремонт теплосетей: 0,6% вместо необходимых 3–4% от общей протяженности.

Поиск источника инвестиций не сводится только к приросту инвестиционной составляющей в тарифе, заявил Александр Григорьев. Говоря о возможностях модернизации теплотрасс без увеличения тарифа, он выделил несколько направлений работы: «Прежде всего, это собственные вложения СГК: мы уже вложили 200 млн рублей в 2019 году. Есть и незадействованные возможности. Нужна корректировка действующих концессионных соглашений, чтобы перенаправить инвестиции от новых муниципальных котельных к старым муниципальным сетям. Еще одна возможность — повышение доли арендной платы за тепловые сети, которая инвестируется в сети. Не вся плата, которую СГК перечисляет муниципалитету за тепловые сети, направляется на мероприятия по ремонту».

Также надо исключить покупку тепловой энергии у сторонних ведомственных котельных, считают в СГК. Являясь единой теплоснабжающей организацией в зоне действия некоторых котельных, СГК вынуждена покупать тепловую энергию у некоторых котельных по цене, превышающей тариф генерирующей компании, но продавать тепловую энергию конечным потребителям по своему, более низкому тарифу.

По мнению кандидата экономических наук, бизнесмена и сотрудника Института экономики и организации промышленного производства Юрия Воронова, решить проблему повторных аварий на одних и тех же участках трубопровода можно только кардинальными мерами. Среди них — вынос сетей на поверхность земли, установка специального оборудования, а также создание автономных источников тепла на проблемных территориях.

Главной причиной аварийности на сетях, как отметили присутствующие эксперты, является коррозия металла. По словам директора новосибирского филиала СГК Андрея Колмакова, именно с коррозией связанны 85% дефектов труб. При этом в зоне риска находятся трубопроводы подземной прокладки. А таких в городе большинство — 82% от общей протяженности теплосетей.

Особенно износу и коррозии труб, как отметили в СГК, способствуют недостаток ливневой канализации и заболоченность территорий. Свой негативный вклад вносят и реагенты, которые попадают на теплосети с дорог. Что касается последнего, то мэрией уже принято решение исключить посыпание дорог привычной для горожан песко-соляной смесью. Такой «рассол» наносил непоправимый вред подземному трубопроводу.

Профессор кафедры тепловых электрических станций НГТУ Виталий Томилов поднял на круглом столе вопрос о качестве проводимых в городе ремонтов теплосетей и напомнил о положительном опыте некогда существовавшей в городе системы ремонтов.

«В прошлые десятилетия ремонты и замены теплосетей в Новосибирске планировались за год вперед, а все работы выполняли три специализированные организации. Сегодня все эти мероприятия проводятся по тендеру, подрядчик приступает к работам в мае, практически не успев к ним подготовиться. А между тем, 60% успеха ремонта — качественная подготовка к нему», — отметил Виталий Томилов.

Все участники прошедшего круглого стола сошлись во мнении, что для эффективной работы теплосистемы города уже недостаточно действия рыночного регулятора. Отдельным регулятором отношений в этой сфере могла бы стать власть в лице муниципалитета.

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