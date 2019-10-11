В чем противоречия шестилетнего плана транспортного развития Новосибирска?

В Новосибирске разработана и представлена на суд общественности муниципальная программа «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения и осуществление дорожной деятельности в отношении автодорог общего пользования местного значения и обеспечения безопасности дорожного движения на них в границах Новосибирска». Ее расчетный срок — до 2025 года включительно. «Континент Сибирь» ознакомился с этим программным документом, провел анализ представленных мероприятий и оценил, как далеко Новосибирск сможет пройти по пути создания транспорта комфортного города.

В последние два года в Новосибирской области довольно активно велась разработка документов транспортного планирования. Принятые и одобренные транспортные программы носили в целом стратегический характер. Они были рассчитаны на период до 2030 год, и далее до 2050 года. В них определены стратегические цели и указаны основные направления развития транспортного комплекса региона, агломерации и крупнейшего города области.

В результате проведенных работ регион и город стали обладателем большого пакета документов транспортного планирования. В их число входят «Стратегия развития транспорта Новосибирской области до 2030 года», «Проект комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации», «Проект комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирска до 2030 года» и др.

Эти документы транспортного планирования являются базовыми для дальнейшей разработки градостроительной и планировочной документации, в частности, корректировки генерального плана Новосибирска и иной документации как отраслевого, так и градостроительного характера.

Несмотря на то что указанные документы транспортного планирования разработаны с довольно высокой степенью детальности и расчета ресурсного обеспечения, реализация намеченных мероприятий столкнется с нехваткой финансовых ресурсов. Поэтому они носят вариативный характер прогноза развития транспортного комплекса региона.

Муниципальная программа, в свою очередь, подробно детализирует по годам до 2025 года включительно, набор и список мероприятий по развитию улично-дорожной сети областного центра, а также мер развития общественного транспорта и благоустройства городской территории. Образно говоря, эту программу можно охарактеризовать как «городская транспортная шестилетка», которая отчасти напоминает пятилетние планы развития, принимавшиеся в СССР, в эпоху директивной плановой экономики. Но есть существенные отличия. Хотя сегодня речь не о них.

Поскольку проект разработан в муниципалитете, то в программе учтены лишь те объекты строительства и реконструкции, а также развития городского пассажирского транспорта и благоустройства городской территории, заказчиком которых выступает мэрия Новосибирска. «Ранее разрабатывались две городские программы — одна дорожная, вторая по общественному транспорту. Сейчас разработана единая отраслевая программа департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса. В ней предусмотрена детализация по годам, что позволит включать мероприятия программы по развитию транспортного комплекса при составлении городского бюджета», — отметил «Континенту Сибирь» заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Михаил Никулин.

Кто заплатит за будущее?

Принципиально важной особенностью муниципальной программы является определение источников финансирования. Это средства бюджетов трех уровней — федерального, регионального и городского. Основные затраты ложатся на городской бюджет Новосибирска. Из заявленных в программе средств в объеме 64 млрд рублей на долю городского бюджета приходится 43,3 млрд рублей. Также будут задействованы средства федерального бюджета (2,4 млрд) и областного (18,3 млрд рублей).

На эти большие по объему финансовые ресурсы город за шесть лет построит 45,5 км автомобильных дорог, 24,5 км дорог планируется реконструировать, также будет осуществлен ремонт около 2 млн кв. м улично-дорожной сети, а долю дорог с щебеночным покрытием планируется довести до 69,3%. Также будет отремонтировано 112 км муниципальной дорожной сети, снижено число мест концентрации ДТП и т. д.

Уже сегодня, исходя из заявленных целей, муниципалитет изыскивает возможности финансирования для реализации программы. Так, в конце августа состоялась встреча мэра Новосибирска Анатолия Локтя и губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, на которой градоначальник представил рассматриваемую программу, но только в части развития городского общественного пассажирского транспорта на ближайшие годы. Глава региона, ознакомившись, поддержал инициативы муниципалитета.

«Для нас важно вместе проанализировать состояние наземного пассажирского транспорта в Новосибирске. Наша общая позиция — абсолютный приоритет общественному пассажирскому транспорту. Были рассмотрены проблемы автобусного движения, маршрутной сети, городского электротранспорта, намечены пути их развития, определены объемы обновления подвижного состава», — отметил Анатолий Локоть.

В свою очередь губернатор Новосибирской области Андрей Травников подчеркнул, что главный и самый сложный вопрос с точки зрения финансовых ресурсов — обновление подвижного состава автобусов, троллейбусов и трамваев. «Только автобусов нужно приобретать ежегодно до 100 штук, примерно такие же параметры по троллейбусам и трамваям. Договорились изыскать возможности для финансирования этой концепции», — отметил глава региона.

Приоритет связности

Муниципальная дорожная программа на предстоящие шесть лет оценена составителями в круглую сумму более 9 млрд рублей в части строительства и реконструкции городской улично-дорожной сети. «Континент Сибирь» выявил следующие особенности. В первые два года работы программы усилия будут сконцентрированы на девяти дорожных объектах строительства. В этот период 2020–2021 гг. будут завершены такие строящиеся объекты, как ул. Титова в микрорайоне «Чистая Слобода», ул. Объединения в Калининском районе, первый этап строительства ул. Петухова в «Матрешкином дворе». Но основной объем средств запланирован на цели развития дорожной сети к новому Ледовому дворцу спорта в пойме Оби.

Внутри города не построены магистрали-дублеры. Сегодня острота проблемы усиливается, и она уже становится социальной

Но позднее 2022 года запланированы работы на 28 дорожных объектах. Перечислим наиболее масштабные перспективные проекты городской дорожной сети. Наиболее масштабной станет перспективная автомобильная дорога в Кировском районе от ул. Оловозаводской по ул. Сержаната Коротаева, далее до ул. Бронной с выходом на ул. Федора Горячева. Предварительная стоимость автодороги — 2 млрд рублей. Эту автодорогу можно назвать новым «стержнем» Северо-Чемского и Южно-Чемского жилмассивов. Примечательно, что перспективными планами намечено соединение разорванных участков улично-дорожной сети на территории Северо-Чемского и территории прилегающих жилмассивов. Отметим, что на 2024 год в этом районе города запланировано строительство 460-метрового участка автодороги от ул. Обогатительной до примыкания к Бугринскому мосту, позволяющего пропустить автомобильный трафик с Северо-Чемского и Южно-Чемского жилмассивов мимо улицы Мира/Ватутина. Цена вопроса всего 20 млн рублей.

Предусмотрено строительство и развитие улично-дорожной сети в районе Плющихиского жилмассива, где будут соединены улицы Доватора и Татьяны Снежиной, Виталия Потылицина. Однако самой масштабной дорожной стройкой станет автодорога, соединяющая ул. Доватора от Выборной, стоимостью 922 млн рублей.

Намечено строительство продолжения Красного проспекта в северном направлении в сторону улицы Краузе стоимостью 741 млн рублей.

Но есть противоречие, которое бросается в глаза при детальном изучении программного документа. На начальный период реализации (2020–2022 гг.) на девяти объектах, в том числе по подготовке к чемпионату МЧМ–2023, объем финансовых вложений составит чуть более 1 млрд руб. Но в последующий период (2022–2025 гг.) строительство и реконструкция новых участков городской улично-дорожной сети запланированы на 28 объектах. Для строительства этих объектов, запланированных к реализации в 2023–2025 гг., потребуется порядка 8 млрд рублей. Такая разница в объемах требуемых средств вызывает вопросы: неужели в течение сроков действия программы резко возрастет финансирование дорожного строительства?

Метро не ждите

Раздел программы развития городского пассажирского транспорта — один из самых финансово емких. Общая «смета» данной части составляет ни много ни мало 31,4 млрд рублей. Но весомую часть от этой суммы оттягивают такие строки, как организация регулярных перевозок и предоставление субсидий в сфере транспортного обслуживания населения. Суммарно на них уйдет порядка 19 млрд рублей за шестилетний период.

Самый животрепещущий вопрос о продолжении строительства скоростного внеуличного транспорта связан с проведением первенства по хоккею МЧМ–2023 и возведением станции «Спортивная» в период 2020–2021 гг.

Остальные мероприятия по развитию метрополитена запланированы только в качестве разработки проектной документации. Так, в 2022 году будут проведены работы по составлению проектной документации электродепо «Волочаевское» Дзержинской линии метрополитена (116 млн рублей). Также на этот год запланирована корректировка сметной документации продления Дзержинской линии от станции метро «Золотая Нива» до станции «Молодежная» (30 млн рублей). Понятно, что в муниципалитете не ожидают возобновления поступления федеральных средств на софинансирование строительства метрополитена в городах-миллионниках. В свою очередь разработка проектной документации является оптимальным решением в этот исторический период.

Впрочем, большой интерес представляют новеллы, которые не просматривались в предыдущих муниципальных программах. Помимо массового обновления подвижного состава муниципального парка общественного пассажирского транспорта, впервые отдельной строкой выделены работы по обустройству конечных остановочных пунктов в количестве 12 единиц. Также впервые за много лет запланировано строительство новых трамвайных линий протяженностью около 32 км, реконструкция 9 км трамвайных путей и масштабный ремонт трамвайных путей города суммарной протяженностью 63 км. Вдобавок запланирована покупка новых вагонов в количестве 50 единиц и продолжение модернизации трамваев на мощностях ООО «БКМ-Сибирь» в количестве 50 единиц.

Суда по цифрам, на городскую трамвайную программу необходима сумма объемом 3,9 млрд рублей. Впервые в муниципальную программу заложен ремонт контактной сети. А из нового строительства следует отметить трамвайную линию от станции метро «Золотая Нива» до нового автовокзала «Восточный» на Гусинобродском шоссе.

Развитие маршрутной схемы троллейбусного движения предполагается путем закупки подвижного состава с большим автономным ходом (не менее 15 км). Это позволит без строительства новой контактной сети продлить городские троллейбусные маршруты № 5, 7, 8, 13, 36, 26.

Также поставлены цели по показателям технической готовности существующего парка пассажирской техники. В планах — приобретение 200 единиц газомоторных автобусов.

Насколько данные мероприятия смогут повысить комфортность городского пассажирского транспорта? Напрямую ответа на этот актуальный вопрос программа не дает. Но мэр города Анатолий Локоть выражал уверенность, что эти решения положительно скажутся на качестве и комфорте пассажирских перевозок в Новосибирске.

В мероприятиях по развитию городского электротранспорта программы отсутствует новомодный тренд по закупке электробусов. Это означает, что слишком дорогой и не прошедший длительную эксплуатацию в России вид подвижного состава пока не является актуальным для городских перевозок областного центра.

Общественность хочет знать

Сегодня, когда в городском сообществе идут достаточно острые дискуссии по вопросу путей дальнейшего развития транспортной инфраструктуры, появляются различные, часто прямо противоположные мнения. Некоторые представители городского сообщества говорят о целесообразности введения очень жестких мер по автомобилеподавлению, по опережающему развитию перевозок общественным транспортом и т. д.

Руководитель ООО «АПМ-2002» и член архитектурно-градостроительного совета мэрии, архитектор Игорь Поповский считает, что в Новосибирске сегодня нельзя отказываться от создания объектов транспортной инфраструктуры. «Городская улично-дорожная сеть чрезвычайно перегружена. Причина в недостаточной степени развития дорожной инфраструктуры. У нас нет обходных дорог, внутри города не построены магистрали-дублеры, через центральное ядро города идет транзитный поток. Эта ситуация складывалась годами. Сегодня острота проблемы усиливается, и она уже становится социальной», — сетует Поповский. По его оценкам, расчетные показатели автомобилизации намного превышены, при этом развитие инфраструктуры сильно отстает. «Решить эту проблему для Новосибирска практически невозможно, но категорически нельзя отказываться от строительства транспортной инфраструктуры. Нужно создавать ситуацию определенных точечных решений, которые комплексно решали бы транспортный вопрос и снимали нагрузку», — заключает Поповский.

Обсуждение программы уже вызвало реакцию общественников города. Недавно в сети Facebook появилось официальное обращение общественной организации «Привет, велосипед» в мэрию города Новосибирска. Общественники обратили внимание, что в программе нет мероприятий по развитию велосипедной инфраструктуры, хотя в ранее утвержденном городским Советом депутатов «Проекте комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирска до 2030 года» необходимость создания велосипедной инфраструктуры была заложена.

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