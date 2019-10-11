На прошедшей 55-й сессии депутаты Законодательного собрания Новосибирской области внесли изменения в региональный бюджет на ближайшие три года. Общая стоимость поправок составила 2,5 млрд рублей.

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области в общей сложности рассмотрели более 40 законопроектов и приняли 173 поправки в бюджет Новосибирской области на 2019–2021 годы. В заседании 55-й сессии приняли участие депутаты Государственной думы и члены Совета Федерации от Новосибирской области, мэр города Новосибирска, главный федеральный инспектор и прокурор Новосибирской области, уполномоченные по правам человека и защите прав предпринимателей, руководители общественных организаций.

«Цена сегодняшних поправок и изменений — 2,5 млрд рублей. Более половины бюджетных трат касаются подготовки к зиме и необходимы, чтобы рассчитаться с долгами за поставку энергетических ресурсов, — рассказал председатель комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Александр Морозов. — Вторая ключевая составляющая бюджетных расходов — это средства, выделяемые на выполнение наказов президента в части повышения заработной платы работникам бюджетной сферы. Кроме того, целый ряд бюджетных вложений будет направлен на реализацию крупных проектов, таких как строительство волейбольного центра и Ледовой арены».

Согласно принятым депутатами поправкам, 613 млн рублей будет направлено на повышение заработной платы бюджетникам, 680 млн рублей — на обеспечение строительства регионального центра по волейболу. 15 млн рублей из бюджета будет направлено на мероприятия в сфере медицины, а именно — закупку оборудования для центра трансплантации печени. На модернизацию трамвайной техники в Новосибирске предусмотрено 140 млн рублей. При этом ожидается, что город дополнительно выделит средства на реализацию этой программы.

Ключевые поправки в бюджет области на 2019–2021 годы затронули социальную сферу. Важнейшая из них касается увеличения прожиточного минимума для пенсионеров. С 1 января 2020 года размер минимальной пенсии в регионе будет увеличен на 673 рубля и составит 9487 рублей. Кроме того, Новосибирская область станет первым регионом в стране, который сохранит доплаты ветеранам труда, переезжающим на место жительства в другие субъекты Российской Федерации. С этой законодательной инициативой выступила прокуратура Новосибирской области.

«Думаю, что это хороший пример для наших коллег из других регионов, — акцентировал председатель комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Игорь Гришунин. — На территории Новосибирской области ветеранов труда проживает 212 тысяч человек. В Новосибирской области ежемесячные выплаты составляют 372 рубля. Ежегодное финансирование пенсий — порядка 586 тысяч рублей. Дополнительной нагрузки на бюджет никакой не будет, так как эти средства в бюджете уже предусмотрены».

С целью повышения хозяйственной самостоятельности муниципалитетов Новосибирской области депутатами Законодательного собрания был принят законопроект о передаче в ведение муниципальным районам и городским округам части доходов областного бюджета при решении задач по содержанию дорожного комплекса.

«Необходимо, чтобы муниципалитеты могли четко понимать, сколько у них будет средств на решение проблем с дорогами, могли сами планировать все свои мероприятия и спокойно готовить проектно-сметную документацию», — отметил председатель Законодательного собрания Андрей Шимкив.

На поддержку малого бизнеса в региональном бюджете на 2019–2021 годы запланировано 12 млн рублей. Проблем предпринимателей коснулись семь поправок в бюджет, разработанных после изучения опыта других субъектов РФ, учета предложений депутатов, предпринимателей, налоговой службы, уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Часть поправок направлена на расширение возможностей для налогоплательщиков получить инвестиционный налоговый вычет. Для этого, во-первых, в законе изменены подходы к определению категории налогоплательщиков, по которым предоставляется право на применение инвестиционного налогового вычета. Во-вторых, уменьшен размер ставки налога на прибыль для определения предельной величины применения инвестиционного налогового вычета.

Как сообщил глава минэкономразвития Новосибирской области Лев Решетников, инвестиционный портфель Новосибирской области на ближайшие три года включит 137 млрд рублей на развитие всех отраслей экономики и 371 млрд рублей на реализацию 74 инфраструктурных проектов во всех социальных сферах. Развитие человеческого капитала и конкурентоспособной экономики, по словам министра, являются приоритетными задачами развития региона. При этом ключевыми индикаторами успешности принятой стратегии развития станут снижение уровня бедности на 4,4%, рост продолжительности жизни до 80 лет и рост заработной платы в 2,2 раза.

По итогам принятых на 55-й сессии Законодательного собрания региона поправок доходная часть областного бюджета на 2019–2021 годы составила 161 млрд 383 млн рублей, расходная — 172 млрд 203 млн рублей. Таким образом, дефицит бюджета составил 10,8 млрд рублей, с учетом перехода дефицита от предыдущего периода.

«Работа проведена колоссальная, — резюмировал Андрей Шимкив. — Обсуждение реализации стратегии развития региона и будущего бюджета прошло во всех комитетах, в некоторых поправки приняли со второго раза. Это нормальные рабочие моменты. Всем депутатам хочется видеть конкретику, по крайней мере, в перспективе трех лет, на которые мы принимаем бюджет».

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