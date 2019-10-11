50 граждан ближнего зарубежья задержаны в ходе рейда на Хилокском рынке Новосибирска, возле которого на днях произошел резонансный конфликт с участием двух сотен человек.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, в ходе рейда сотрудники полиции проверили 220 уроженцев ближнего зарубежья, работающих на рынке. Задержаны 50 человек, они поставлены на дактилоскопический учет, составлены 6 протоколов о нарушении правил въезда на территорию РФ.

Напомним, в начале текущей недели в районе Хилокского рынка произошел конфликт между двумя группами, в составе которых, по оценкам очевидцев, было порядка 200 человек. Судя по выложенным в сети видео, инцидент сопровождался стрельбой, кроме того, участники драки жгли автомобили. Позже в МИД Кыргызской Республики подтвердили, что в конфликте принимали участие граждане и уроженцы Кыргызстана. Возбуждены уголовные дела по части второй ст. 213 УК РФ (Хулиганство) и части второй ст. 163 УК РФ (Вымогательство).

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