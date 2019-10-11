Сибирская генерирующая компания заявила о необходимости ремонтных работ новосибирских теплотрасс стоимостью в 800 млн рублей.

СГК провела для Новосибирска ранжирование сетей и составила карту дефектов. В работе учитывались техническое состояние коммуникаций и нагрузки, которые несут сети. «Чтобы обеспечить удовлетворительную работу коммуникаций города, надо заменить в 2020 году 11 км теплотрасс, вложив свыше 800 млн рублей», – привела пресс-служба слова замдиректора дивизиона «Тепло» СГК по перспективному развитию Александра Григорьева.

Также в пресс-службе заявили, что аварийность с каждым годом растет и последствия аварий ощущаются все больше – как по техническим параметрам, так и по экономическим показателям. Самыми проблемными городами присутствия генерирующей компании являются Рубцовск и Новосибирск.

Для проведения модернизации сетей без увеличения тарифа компания предложила перенаправить инвестиции от новых муниципальных котельных к старым сетям, повысить долю арендной платы за тепловые сети с 350 млн рублей до 550 млн рублей в год, а также исключить покупку тепловой энергии у сторонних котельных.

По словам Александра Григорьева, такие решения способны дать до 530 млн рублей ежегодно без поднятия тарифа. Но для этого необходимо принятие соответствующих решений на областном и городском уровнях.

В осенне-зимний период сезона 2018-2019 зафиксировано около 2 тысяч дефектов. В 2019 году специалисты СГК провели капительный ремонт 5 км теплотрасс и текущий 22 км на общую сумму 721 млн рублей.

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