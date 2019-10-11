В ближайшее время в новосибирском филиале РАНХиГС будет проведена полноценная проверка силами головной академии.

По информации ТАСС, руководство российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ следит за ситуацией в новосибирском филиале института.

Пресс-служба вуза прокомментировала конфликт, сообщив, что ректор держит ситуацию под контролем. «Мы внимательно изучаем обе позиции. В ближайшее время в дополнение к работе переговорной комиссии филиала будет проведена полноценная проверка ситуации силами головной академии», – говорится в сообщении.

Кроме того, был сделан акцент на то, что академия строго выполняет требования майских указов президента РФ относительно уровня оплаты труда преподавателей. По их словам, в 2019 году для сибирского филиала он составляет около 56 тысяч рублей в месяц, и это более чем в два раза превышает среднюю величину по региону.

Ранее «Континент Сибирь» писал об истории сложившегося конфликта между работниками института и его руководством. Преподаватели составили обращение к ректору, в котором выразили свое недовольство низким уровнем зарплат.

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