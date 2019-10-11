Жители Новосибирска против строительства надземного перехода на Лыщинского

Анна Сугатова
 

Жители Новосибирска подписали петицию против строительства надземного перехода на площади Лыщинского.

На сайте change.org Екатериной Котовой была создана петиция на имя губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.  В ней автор пишет, что проект строительства нового объекта может стать катастрофой для маломобильного населения, пожилых людей, женщин с колясками, так как реконструкция включает ликвидацию наземных пешеходных переходов.

Для того чтобы решить вопрос с передвижением для вышеперечисленных категорий населения, необходимо установить лифты и эскалаторы. На это бюджетных средств нет. Кроме того, Екатерина считает, что даже если необходимое оборудование будет установлено, то прослужит недолго.

Директор Сибирского центра содействия архитектуре Татьяна Иваненко поддержала обращение. На своей странице в социальных сетях директор написала, что переход будет неудобным и приведет к деградации городской среды.

К 11 октября петицию подписали 173 человека. Это число продолжает расти. Напомним, что на проект выделено 125 млн рублей. Все мероприятия по реконструкции площади планируется закончить в 2021 году.

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