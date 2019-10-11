Жители Новосибирска подписали петицию против строительства надземного перехода на площади Лыщинского.

На сайте change.org Екатериной Котовой была создана петиция на имя губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. В ней автор пишет, что проект строительства нового объекта может стать катастрофой для маломобильного населения, пожилых людей, женщин с колясками, так как реконструкция включает ликвидацию наземных пешеходных переходов.

Для того чтобы решить вопрос с передвижением для вышеперечисленных категорий населения, необходимо установить лифты и эскалаторы. На это бюджетных средств нет. Кроме того, Екатерина считает, что даже если необходимое оборудование будет установлено, то прослужит недолго.

Директор Сибирского центра содействия архитектуре Татьяна Иваненко поддержала обращение. На своей странице в социальных сетях директор написала, что переход будет неудобным и приведет к деградации городской среды.

К 11 октября петицию подписали 173 человека. Это число продолжает расти. Напомним, что на проект выделено 125 млн рублей. Все мероприятия по реконструкции площади планируется закончить в 2021 году.

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