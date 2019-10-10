Новосибирская новостройка названа лучшим проектом в национальном конкурсе

ЖК «Маяк» в Новосибирске, расположенный на реке Обь, стал лауреатом Национального конкурса в сфере недвижимости, строительства и ипотечного кредитования CREDO-2019. Итоги конкурса подвели во время Санкт-Петербургского Международного жилищного конгресса 9 октября.

Проект новосибирского девелопера «Группа Мета» – строящийся дом «Маяк» – был признан лучшим строящимся жилым комплексом комфорт-класса в России.

«Создавая этот объект, мы думали о людях, которые будут в нем жить — чтобы им было по-настоящему комфортно. Для этого каждая деталь: продуманные планировки с гардеробными, ливингами и master-bedroom, просторные холлы, колясочные, велосипедные, кладовые и даже мойки для мытья лап. И главное, атмосфера — виды на реку, на мосты, европейские фасады, – рассказала «Континенту Сибирь» исполнительный директор УК «Группа Мета» Елена Астахова. – Дом на реке «Маяк» заслуживает того, чтобы быть в числе финалистов конкурса и стать победителем CREDO, это знаковое событие для всей нашей команды».

Дом «Маяк» расположен в Новосибирске на берегу Оби в 15 мин от Михайловской набережной. Особенностью проекта является европейский стиль фасадов и максимально комфортные планировки. Срок сдачи объекта 2-й квартал 2020 года.

Национальный конкурс в сфере недвижимости, строительства и ипотеки CREDO проводится с 2007 года. За это время лауреатами этой престижной награды стали свыше 150 коммерческих и некоммерческих организаций, а также персоны, внесшие значительный вклад в развитие рынка недвижимости.

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