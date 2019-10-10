На филиале АО «УК «Кузбассразрезуголь» провели опытно-промышленные испытания современных средств и технологий пылеподавления.

Четыре российские компании-производителя представили свои разработки на филиале «Кедровский угольный разрез» АО «УК «Кузбассразрезуголь» (предприятие сырьевого комплекса УГМК). Он выступил в качестве экспериментальной площадки для проведения опытно-промышленных испытаний современных средств и технологий пылеподавления при ведении горных работ в угольной промышленности.

Целю проведения испытаний являлось установление эффективности пылеподавления на технологических автодорогах, штабелях угля и вмещающих пород, наличия технической возможности промышленного применения представленных средств и технологий, проведение оценки срока «полезного действия» применяемых составов, а также сопутствующих экономических показателей.

«Это первый такой масштабный опыт не только в рамках нашей компании, но и в целом в Кузбассе. Проделан колоссальный объем работы по проведению испытаний и анализу полученной информации, – комментирует заместитель директора по экологии, промышленной безопасности и землепользованию АО «УК «Кузбассразрезуголь» Виталий Латохин. – Это позволит сделать выбор наилучших доступных технологий в сфере пылеподавления и начать их поэтапное внедрение в промышленных масштабах».

Результаты двухнедельных испытаний были представлены на эколого-просветительском мероприятии «Зеленая гостиная». Его участниками стали около 150 представителей угольных компаний Кемеровской области, надзорных органов, ученых, а организаторами выступили правительство Кемеровской области-Кузбасса и УК «Кузбассразрезуголь».

«Компания «Кузбассразрезуголь» ответственно подходит к реализации концепции «Чистый уголь – зеленый Кузбасс», – подчеркнул заместитель губернатора Кузбасса Андрей Панов. – Мы не только обсудили актуальные вопросы пылеподавления, но и благодаря проведенным на промышленной площадке Кедровского угольного разреза испытаниям, получили базу для нормативно-методического и организационного обеспечения применения пылеподавляющих средств на открытых горных работах, а также разработки экологического стандарта Кузбасса, что в конечном итоге снизит нагрузку на окружающую среду».

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