Китайских предпринимателей осудили за взятку в Красноярском крае

За попытку передать взятку должностному лицу двое граждан Китая наказаны штрафом. Размер штрафа составил миллион рублей на двоих.
Боготольский районный суд Красноярского края вынес обвинительный приговор в отношении двух граждан Китайской Народной Республики, признанных виновными в даче взятки должностному лицу – оперуполномоченному отдела в г. Ачинск УФСБ России по Красноярскому краю.
Оба предпринимателя руководили коммерческой организацией «Крона», занимавшейся лесопереработкой. Как было установлено Красноярским следственным отделом на транспорте, с апреля 2019 года по июнь 2019 года китайские граждане пытались передать оперуполномоченному взятку в 60 000 рублей.
Вознаграждение предназначалось за предупреждение о готовящихся проверках коммерческой деятельности предпринимателей сотрудниками УФСБ России по Красноярскому краю и иных контрольных и надзорных органов, о которых станет известно должностному лицу.
Сотрудник отдела УФСБ России по Красноярскому краю в городе Ачинск взятку не принял. Суд Боготольского района Красноярского края назначил предпринимателям наказание в виде штрафов в размере 500 000 рублей каждому.