Семейные фермы Омской области получат первые 20 млн рублей господдержки

В министерстве сельского хозяйства Омской области подписано распоряжение о выделении первых 20 млн рублей на грантовую поддержку семейных животноводческих ферм.

Распоряжение опубликовано на портале правительства региона. Первые гранты получат индивидуальный предприниматель, глава КФХ из Нижнеомского района Петр Нечипуренко и КФХ «Мауер» из Полтавского района. Фермеры получат максимальные суммы господдержки – по 10 млн рублей.

В соответствии с условиями, размер гранта на развитие семейной фермы составит от 6 млн до 10 млн рублей. Деньги можно направить на строительство и реконструкцию семейных животноводческих ферм, производственных объектов, покупку оборудования, техники и животных. Использовать грант сельчане должны будут в течение полутора лет со дня его предоставления.

Как уточняется в распоряжении минсельхоза, общий размер средств, выделяемых в Омской области на гранты семейным животноводческим фермам в 2019 году составит 92 млн рублей.

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