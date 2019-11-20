Генеральный директор АО «ИМТЦ» ЕКАТЕРИНА МАМОНОВА рассказала «Континенту Сибири» о своей точке зрению на ситуацию, сложившуюся вокруг медицинского технопарка и промышленного парка, созданного с активным участием НИИТО, почему старалась держаться в стороне от конфликта, а также о том, над чем сегодня работает новосибирский Медицинский технопарк.

– Екатерина Владимировна, в последнее время ходит много разговоров вокруг НИИТО, клиники и медтехнопарка. Конфликт между клиникой и институтом травматологии и ортопедии выплескивается в публичную плоскость. А Медицинский технопарк стоит особняком. Это принципиальная позиция? Как отразилась на вас эта ситуация?

– Да, это наша принципиальная позиция. Конечно, спор из-за имущественного комплекса, расположенного на Фрунзе 19а, касается и нас. И если на то пошло, мы на текущий момент в нем самая пострадавшая сторона. В результате конфликтной ситуации был закрыт один из наших проектов – Центр прототипирования медицинских изделий и технологий. Несмотря на это, инновационный медико-технологический центр (ИМТЦ) или первый в России Медицинский технопарк, продолжает развиваться.

ИМТЦ – всегда был инвестиционной частью развития нашего медико-технологического кластера. На нас возлагались серьезные задачи по поиску новых проектов, их развития с нуля до внедрения, поиск инвесторов, работа с фондами и банками и так далее. Эффективно такой работой можно заниматься только в рамках стабильности. Тот, кто выдает грант или открывает финансирование, смотрит прессу. Инвесторы очень осторожны, любые скандалы их отпугивают. Поэтому мы все 2 года перманентного конфликта воздерживались от любых высказываний, способных эскалировать напряжение.

– Сложно оставаться над схваткой, когда вас все время втягивают в конфликт. Вот недавно ваше имя в СМИ стали тесно связывать с известным новосибирским предпринимателем Эдуардом Тараном. Директор «Клиники НИИТО» Оксана Шелякина рассказала «Континенту Сибирь», что вы якобы убеждали ее пойти навстречу инвестору, который готов вложить деньги в клинику, но взамен хочет получить контроль над этим медучреждением.

– В Новосибирске трудно найти человека в деловой среде, который бы не знал Эдуарда Тарана. Я слышала разные версии и не одной правдивой. Инвесторы, и Эдуард Анатольевич не исключение, проявляют интерес к нашей промышленной площадке и, естественно, смотрят учредителей. Один из собственников ИМТЦ – компания «Техинком», в свою очередь ее учредило АНО «Клиника НИИТО». Я не являюсь учредителем АНО, у меня нет ни одного рычага, чтобы повлиять ни на него, ни на «Техинком». Я могу только прийти к директору клиники, к учредителям и сказать, что есть инвестор, у которого имеется интерес заняться развитием и сохранением проекта. Вы можете с ним встретиться? Все. Дальше их выбор.

На сегодня никаких договоренностей с Эдуардом Тараном или с каким-то другим инвестором у нас нет.

– Раньше мы знали только НИИТО – научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии. Сегодня все, пожалуй, только кроме тех, кто близок к этой ситуации, путают «Клинику НИИТО» с ФГБУ «НИИТО им. Я.Л. Цивьяна» и Медицинский технопарк на базе НИИТО. Зачем произошло создание новых организаций на базе одного института?

– Идея создать в Новосибирске инновационную инфраструктуру с ядром в виде федерального НИИ травматологии и ортопедии родилась еще в 2000 году. И первым шагом стало создание АНО «Клиника НИИТО», как основы развития инновационных и инвестиционных клинических проектов института. Через 10 лет, в 2010-м, мы уже представили проект, согласно которому в Новосибирске формировался комплекс, позволяющий развивать инновационные проекты в сфере травматологии и ортопедии не только с точки зрения клиники, но и с точки зрения инновационных разработок и производства. В 2012 году в эксплуатацию был введен современный клинический, инновационный и разработческий комплекс. Оператором 10-ти этажного здания на улице Фрунзе, 19а, которое сегодня камень преткновения в спорах, стали две управляющие компании. Управление клиническим комплексом осуществляло АНО «Клиника НИИТО», а инновационным и разработческим – АО «ИМТЦ». На Фрунзе 19а расположились АНО «Клиника НИИТО» – инновационная клиника – и три центра: прототипирования, инжиниринга и обучающий. Эти элементы и составили то, что мы называем Медицинским технопарком. А уже в 2015 проект был дополнен производственной инфраструктурой ввиде Промышленного медицинского парка, которая располагается в Первомайском районе.

Автономную некоммерческую организацию «Клиника НИИТО» институт травматологии создал в 2002 году для развития инвестиционных и инновационных проектов, которые можно было бы реализовывать вне жестких бюджетных рамок. АНО инвестировало в оборудование, стало учредителем «Техинкома», компании-собственника здания на Фрунзе, 19а. В то время это была новаторская идея. Институт всегда использовал те механизмы, эффективность которых осознавали и понимали лишь через какое-то время. Это был пример государственно-частного партнерства, который показал саму возможность такого взаимодействия.

Особенность инноваций в медицине заключаются в том, что при разработке продукта на любом этапе должен быть тесный контакт с клиникой. Его создатели ориентируются на потребности врачей, которые транслируют им, что нужно пациенту. При этом сама клиника должна обладать особыми компетенциями, быть способной участвовать в процессе разработки. Это стало залогом успеха тех проектов, которые Медицинский технопарк начал развивать с 2012 года. Все значимые разработки, которые мы начали в 2012-м, дошли до массового использования.

Комплексный подход – инфраструктура института и «Клиники НИИТО» с их лечебными и реанимационными палатами, Медицинский технопарк, резиденты которого создавали необходимые для врачей и пациентов медицинские изделия, координация всего процесса проведения клинических и доклинических испытаний, сертификации технологий и продуктов, поиск и привлечение инвестиций в инновационные проекты – гарантировали успех. Это было детище Михаила Садового, который не боялся быть новатором в своей сфере.

И как результат – по итогам 2017 года Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна стал лучшим институтом по оценке Министерства здравоохранения РФ среди институтов своего профиля в России по всем показателям: наука, инновации, клиника. Общее количество операций, которые делал федеральный институт в те годы, составило более 10 тысяч в год, а всего клинического комплекса – более 15 тысяч.

– А как строились ваши отношения с «Клиникой НИИТО» раньше и что происходит теперь?

– Для любой инновационной компании, которой удалось взять себе в союзники авторитетную клинику, – это 80% успеха. Поэтому у нас было очень тесное взаимодействие с инновационной клиникой и с федеральным институтом, это было важной частью реализуемой концепции. Задача клиники и института – определить, что действительно нужно пациенту и врачу, какой инновационный продукт, быть участником разработки – критически оценивать то, что получается у разработчика. В итоге клиника своим авторитетом, когда продукт уже полностью подготовлен к массовому внедрению, подтверждает саму возможность его использования – проводит первые внедрения, отрабатывает технологию использования, становится центром обучения и т.д. Это очень большая работа в рамках всего комплекса разработки и внедрения инновационного продукта.

К сожалению, сегодня сотрудничество с АНО «Клиника НИИТО» у нас полностью разрушено. С Федеральным институтом НИИТО взаимодействие продолжается в очень ограниченном комплексе вопросов. Но проект не может развиваться без понятного и надежного клинического партнера. За эти два года мы смогли выстроить взаимоотношения с ведущими клиниками по всей Российской Федерации – в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Иркутске, активно в работу включились другие клиники Новосибирска. Фактически, мы постарались выстроить за это время распределенную инновационную клинику. Однако очень надеемся, что со временем взаимодействие на новом этапе развития проекта с АНО будет восстановлено.

Что касается поставок конструкций, производимых на промышленной площадке, ФГБУ НИИТО активно их использует в настоящее время, компаниям-производителям удалось подтвердить востребованность своего продукта в жесткой конкурентной борьбе.

– Вы сказали, что Медицинский технопарк стал заложником ситуации, как вы выживаете?

– Медтехнопарк серьезно переработал собственную стратегию развития в связи со сложившейся ситуацией. Мы закрыли или приостановили проекты, которые требовали инвестиций. Это продукты, которые должны были выйти на рынок в ближайшие три года. Довели до результата те проекты, которые были запущены в 2017-18 годах, сконцентрировались на более понятных и менее инвестиционно-емких, провели реорганизацию. Обычные шаги для компании, попавшей в кризисный этап.

Мы сохранили все важные для себя компетенции, благодаря которым сейчас Медицинский технопарк востребован предприятиями медицинской промышленности РФ. В 2019 году он стал аккредитованным центром коллективного пользования «Технопарка Сколково». На текущий момент инфраструктура новосибирского медтехнопарка работает с более 70% предприятий медицинской промышленности региона. Особенно востребованы компетенции специалистов в области формирования новых продуктов, сопровождения компаний при прохождении процедуры регистрации продукции и выхода на рынок, инжиниринговые и производственные компетенции команды проекта.

Еще тщательнее мы стали рассматривать проекты с точки зрения целесообразности работы с ними, потому что если берем какой-то проект, то доводим его до массового внедрения. Сегодня мы концентрируемся на тех сегментах, которые действительно являются драйверами экономического развития.

– Вас кто-то поддерживает в этой ситуации?

– В первую очередь – это правительство Новосибирской области. Конструктивная позиция губернатора Андрея Александровича Травникова и профильных руководителей (Министерство промышленности и Министерство экономического развития) практически позволила эту часть проекта сохранить. Результатом работы рабочей группы при вице-губернаторе Жукове Андрее Викторовиче по сохранению медико-технологического кластера Новосибирской области и его инфраструктуры – стала стабилизация многих процессов внутри проекта.

Во-вторых, министерство здравоохранения РФ. Мы в 2018 году успешно прошли координационный и общественный советы по государственно-частному партнерству, проект Промышленного медицинского парка, который мы развиваем совместно с минздравом России по модели концессии, был ими одобрен и рекомендован к дальнейшему развитию.

Когда «Техинком» возглавил Николай Фомичев, нам удалось урегулировать взаимоотношения и с этой компаний. Много сейчас делает РОСНАНО в части развития направления разработки и производства эндопротезов. В целом, все ключевые партнеры не прервали своего взаимодействия с нами, а наоборот, оно за эти несколько лет только усилилось и углубилось.

– Вы упомянули про концессию, расскажите подробнее, в чем ее суть.

– Это тоже был новаторский проект. Мы были первыми, кто реализовал первую федеральную концессию в социальной сфере. В 2014 году в рамках Министерства здравоохранения РФ начало развиваться направление – государственно-частное партнерство. И из множества проектов, которые были тогда представлены, они выбрали наш как пилотный. В марте 2015 года вышло распоряжение Правительство РФ о нашем проекте, в декабре 2015 было подписано первое в истории РФ концессионное соглашение на федеральном уровне в социальной сфере между Минздравом России и АО «ИМТЦ». А уже в июне 2016 года заработала первая очередь Медицинского промышленного парка. В двух словах: Министерство здравоохранение РФ передало АО «ИМТЦ» в рамках сложной конкурсной процедуры в управление комплекс зданий, который не эксплуатировался с 1990 года, полностью без инженерных коммуникаций (тепла, света, воды), сами здания были полуразрушены. Наша задача – на базе этого комплекса с привлечением инвестиционных ресурсов создать серию конкурентоспособных производств, в первую очередь в сфере травматологии и ортопедии.

В настоящее время, резидентами Медпромпарка производится 70000 единиц продукции, узлов и комплектующих в год, поставки ведутся более чем в 150 клиник и протезно-ортопедических предприятий России. Активно идет развитие экспортного направления. Проект реализовался с привлечением инвестиционных ресурсов ВЭБа, Фонда развития промышленности, Фонда содействия инновациям, РОСНАНО, частных инвесторов и при поддержке правительства Новосибирской области.

Важно отметить, что тот сегмент рынка, на котором специализируется Промышленный парк и Медицинский технопарк – это сегмент, основу которого составляют промышленные предприятия малого и среднего бизнеса. Поэтому мы и являемся инфраструктурой развития именно для таких компаний.

Самый известный проект – это совместный проект компаний «Эндосервис» и «НЭВЗ-Керамикс» по производству эндопротезов крупных суставов на основе нанобиокерамики. Наш производитель является сейчас лидером российского сегмента рынка – на его долю приходится более 60 % всех производимых в РФ эндопротезов.

Всего на этой площадке работает 9 предприятий, специализирующихся в том числе на выпуске модулей для экзопротезов суставов (20% российского рынка).

В прошлом достаточно сложном для нас году было организовано два новых производства: изделий для остеосинтеза и лабораторного пластика. Проект вошел в число флагманских проектов Академгородка 2.0. И сейчас идет активное обсуждение будущей концепции нашего проекта.

– Как вы думаете, новому руководителю НИИТО Андрею Корыткину удастся восстановить связи, разрушенные за последний год, продолжится ли активное участие новосибирского НИИТО в работе промышленного парка и медицинского технопарка?

– По моим ощущениям, ситуация стабилизируется. НИИТО, Медтехнопарк и Медпромпарк, несмотря на сложившуюся ситуацию, можно рассматривать как удачный проект федерального уровня. Мы очень надеемся, что проект дальше будет развиваться и останется драйвером развития экономики Новосибирской области.

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