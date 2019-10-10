В Новосибирской области задержан начальник отдела судебных приставов по Черепановскому району.

Полицейские задержали начальника отдела судебных приставов Черепановского района за получение взятки размером в 300 тысяч рублей. По данным юридического портала и портала о государственных учреждениях, им является Сергей Демин.

Начальник отдела был задержан с поличным в ходе проведения сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Новосибирской области оперативно-розыскных мероприятий.

Ими установлено, что деньги были переданы от гражданина за незаконное снятие ареста с принадлежащего ему недвижимого имущества без оплаты задолженности в размере 950 тысяч рублей в рамках исполнительного производства.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.5 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере». На данный момент ведется дальнейшее расследование.

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