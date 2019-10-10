Министерством строительства Новосибирской области направлена заявка в правительство РФ на участие в пилотной программе финансирования достройки 18 проблемных объектов.

10 октября на пресс-конференции руководство регионального минстроя обсудило вопросы реализации новых механизмов по решению проблем добросовестных обманутых дольщиков, развитие проектного финансирования в строительной отрасли, а также создание регионального фонда защиты дольщиков.

Министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт сообщил, что минстроем в рамках начатой работы некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Новосибирской области» направлена заявка в правительство РФ и АО «Дом.РФ» на участие в пилотной программе финансирования достройки 18 проблемных объектов региона.

По сообщению пресс-службы, приведение в действие пилотной программы привлечет в регион не менее 800 млн рублей из федерального бюджета. В список претендентов включены те объекты, дольщики которых осуществляют конструктивное взаимодействие с органами власти и сами активно участвуют в процессе достройки.

Кроме того, осуществляются меры господдержки участников долевого строительства. С 2010 года в реестр на получение персональных субсидии включено 1189 человек, сумма субсидий составила более 231 млн рублей, в том числе в 2019 году включено 11 человек, сумма субсидий – более 2 млн 153 тысяч рублей.

«В настоящее время в общем перечне проблемных объектов Новосибирской области числится 66 жилых домов. С начала 2019 года восстановлены права 622 граждан четырех проблемных объектов. Кроме того, введены в эксплуатацию четыре жилых дома, сроки строительства которых застройщиками были нарушены», – подчеркнул Иван Шмидт.

Также были предоставлены субсидии на оплату договоров технологического подключения «проблемных объектов» к инженерно-технологическим сетям, на благоустройство придомовых территорий и установку лифтового оборудования – с 2015 года по 2018 год на эти цели перечислено порядка 360 млн рублей. В 2019 году планируется перечислить около 40 млн рублей.

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