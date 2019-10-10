На «Новосибирском заводе искусственного волокна» (НЗИВ), входящего в концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех», сменился генеральный директор.

Назначенный в январе 2018 года Рустам Исмайлов оставил эту должность, сейчас оборонным предприятием руководит временный генеральный директор Алексей Кузнецов. Получить комментарий о кадровых перестановках от представителей «Континенту Сибирь» не удалось, телефон предприятия не отвечает.

33-летний Рустам Исмайлов возглавил «НЗИВ», перейдя на эту должность с поста гендиректора холдинга «Технодинамика». В пресс-релизе «Техмаша» сообщалось, что перед новым топ-менеджером поставлена задача «проведение модернизации производственных мощностей и внедрение современных комплексных методов управления предприятием». Рустам Исмайлов сменил на посту гендиректора новосибирского завода Валерия Петрова, который стал фигурантом уголовного дела по подозрению в хищении.

«Новосибирский завод искусственного волокна» является градообразующим предприятием Искитима. Одним из приоритетных направлений деятельности предприятия является производство вооружений и военной техники.

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