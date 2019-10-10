Преподаватели новосибирского филиала РАНХиГС почти в полном составе выступили против позиции руководства института

107 преподавателей из 146 сотрудников профессорско-преподавательского состава (ППС) Сибирского института подписались под очередным обращением к ректору РАНХиГС Владимиру Мау.

9 октября в своем письме члены переговорной комиссии, представляющие интересы сотрудников, обратились к ректору с просьбой о разрешении конфликта, который возник между руководством Сибирского института управления и работниками.

Ранее, 13 сентября, было составлено первичное обращение к ректору в Москву, в котором ППС высказал свое недовольство уровнем заработной платы, дополнительной нагрузкой, которую его члены вынуждены брать, чтобы обеспечить жизнеспособный уровень дохода, нарушением руководством ряда принципиальных положений порядка премирования работников, а также невыполнением директором своих обязательств по финансированию лечебно-профилактических мероприятий. Ответа Владимира Мау на письмо не последовало.

3 октября директор Сибирского института управления (СИУ) – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Сергей Сверчков сообщил ТАСС, что считает оплату работников института одной из самых высоких в Новосибирске. Кроме того, он опроверг информацию о высокой нагрузке преподавателей, уточнив, что в среднем они работают на 1,5 ставки, что является сопоставимым показателем в сравнении с другими вузами Новосибирска. Также Сергей Сверчков не считает обращение, которое было составлено семью членами двусторонней переговорной комиссии, мнением всего коллектива.

«Средняя зарплата преподавателя в СИУ в год — 63 тысяч рублей. На первом месте в прошлом году был Институт потребительской кооперации — 77 тысяч рублей. Второе место мы делим с НГТУ», – прокомментировал директор.

Слова Сергея Сверчкова оскорбили коллектив преподавателей. По информации, содержащейся в обращении, 1 час работы доцента, кандидата наук, состоящего в штате СИУ, составляет 210 рублей. Стоимость 1 часа старшего преподавателя — 115 рублей.

На этот раз под документом подписались 107 из 146 преподавателей Новосибирского филиала. По требованию коллектива руководство СИУ РАНХиГС вынуждено было созвать собрание трудового коллектива. Оно состоится 11 октября, в пятницу, в актовом зале института.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.