20,8 миллиона рублей направлены на ремонт детской поликлиники в Искитиме
На завершение капитального ремонта в ГБУЗ НСО «Искитимская центральная городская больница» выделен межбюджетный трансфер денежных средств. Распоряжение об этом 7 октября подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
Министерству здравоохранения РФ будут выделены бюджетные ассигнования из резервного фонда правительства РФ для предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Новосибирской области.
Контроль за релевантным использованием бюджетных ассигнований возложен на Минздрав РФ.